Sydfynske folketingsmedlemmer er klar til samarbejde: Men ikke med hvem som helst

Erling Bonnesen (V)

- Det er min erfaring, at vi også de sidste fire år har været gode til at samarbejde på tværs af partierne på Sydfyn, og det regner jeg med, at vi vil blive ved med at gøre. Jeg synes allerede, at vi er godt i gang. Det så vi under valgkampen, hvor vi var mange, der engagerede os i behovet for en cykelsti mellem Svendborg og Ollerup. Det er bare et eksempel på, at man kan få noget på dagsordenen, hvis man arbejder sammen. Nu skal pengene til cykelstien så afsættes på finansloven, så det skal vi arbejde videre med.

- Jeg vil sige, at samarbejdet ikke som sådan er formaliseret. Det foregår mere på gangene eller vi mødes til en kop kaffe, hvis der er noget, der skal drøftes for at sætte fokus på Sydfyn. Men planen er da, at vi efter sommerferien sætter os sammen og drøfter hvor og hvordan vi kan løfte i flok til fordel for Sydfyn, for vi ved alle, at skal vi igennem med en sydfynsk dagsorden, så skal vi stå sammen.