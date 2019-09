Sydfynske familier i klimaforsøg: Håber at få en øjenåbner

Fire familier fra Svendborg-området har sagt ja til blive klimafamilie og skal henover de næste 12 uger forsøge at lægge deres vaner om og leve mere klimavenligt og undervejs dele ud af erfaringerne. En af de medvirkende familier kaster sig blandt andet ud i en tur til Norge og hjem igen med målet om ikke at efterlade et for stort CO2-aftryk.

- Det er en rejseform, som vi synes er mere eftertragtet end for eksempel en flyvetur til Dubai, som slet ikke ville være noget for os siger Anne Hjortenberg, der forklarer, at Norgesturen ikke slutter i Bergen.

Der er dog en årsag til, at familien, der udover Anne består af far Greg Reynolds og børnene Alba og Louie, ikke tager den lette vej nordpå. Turen er planlagt med klimaet i tankerne og ud fra idéen om ikke at udlede alt for meget CO2 på deres vej derop.

- Det bliver en lang tur, og jeg har også spurgt familien, om de ikke skal have Anders And-blade eller krydsogtværser med til at slå tiden ihjel med, siger hun med et grin.

Den her gang bliver det imidlertid med toget fra Svendborg til Odense, så til Aalborg, over Hjørring og op til Hirtshals - en lille tur på små 7,5 timer. Dernæst skal de et smut ombord på natfærgen i cirka 16 timer med indlagt stop i Stavanger, inden de er fremme ved målet i Bergen.

AOF Center Fyn, GO2green og Det Økologiske Råd har indgået et samarbejde om "Klimafamilier på Sydfyn", hvor de har stillet sig selv spørgsmålet: "Hvordan får vi flere familier på Sydfyn til at omlægge deres mad- og forbrugsvaner, så de bliver mere klima- og forbrugerbevidste?" Fire sydfynske familier er udvalgt og vil i periode fra 1. september og 12 uger frem forsøge at omlægge deres hverdagsvaner, så de tager mere hensyn til klimaet. Undervejs i forløbet skal de dele ud af deres erfaringer, som skal være til inspiration for andre. "Målet er ikke at lave forbud for familien eller for den enkelte, men at bevidstgøre den adfærd og de handlinger, man udviser i hverdagen omkring for eksempel indkøb af madvarer, energiforbrug, transport, ferierejser og lang- som kortvarige forbrugsgoder," hedder det i projektbeskrivelsen. Familierne vil desuden få tilbud om at låne elbil og elcykel og modtage rådgivning om energiformer, genbrug, kost mv. fra foreninger og en klimarådgiver. Sideløbende med projektet søsætter Fyns Amts Avis i samarbejde med Naturama, Go2green, Sydfyns Elforsyning og AOF Center Fyn kampagnen #sydfyntilkampforklimaet, hvor der sættes yderligere fokus på klimakampen. Læs mere på fynsamtsavis.dk og Facebook-gruppen Klimafamilierne.

Klimafamilie

Rundrejsen til Norge har længe planlagt, men den falder tilfældigvis sammen med startskuddet til et opsigtsvækkende klimaprojekt, som Hjortenbergfamilien sammen med tre andre lokale familier har kastet sig ud i.

"Klimafamilier på Sydfyn" hedder tiltaget, hvor deltagerne henover de næste 12 uger vil forsøge at leve mere klimabevidst. Det til gavn for både for dem selv og andre, idet familierne både får kyndig vejledning om, hvordan de kan lægge deres vaner om, og undervejs åbent vil dele ud af erfaringer.

For eksempel om en tur til Norge og hjem igen med tog og færge skåner miljøet.

- Det bliver rigtigt interessant at få regnet på det. For det kan jo godt være, at vi tænker, at det sparer CO2, men måske får vi at vide, at færgerne bruger sindsygt meget, så det går fuldstændigt op, siger Anne Hjortenberg, der pointerer, at de var taget turen uanfægtet af klimaprojektet.

- Så jeg vil ikke sige, at vi kun gør det her, fordi vi er klimafamilie. Men det giver stadig et godt billede af, hvordan vi godt kan lide at rejse, siger hun.

Overordnet set håber Anne Hjortenberg, at projektet gør hende klogere på, hvad der virker, og hvad der virker i mindre grad, når man ønsker at leve på en måde, som ikke belaster miljøet for meget.

- Man går måske rundt og tror, at det giver meget at slukket for vandet, når man børster tænder - jeg kan selv blive helt hysterisk over, at vandet løber. Men i det store billede er det måske peanuts i forhold til meget andet. Der er mine forhåbninger, at projektet kan være med til at tydeliggøre, hvad der batter.