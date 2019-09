En portugisisk dykker omkom søndag ved et internationalt stævne for undervandsjægere. Dykkermiljøet er påvirket af ulykken, forklarer sportsdykkerforbundet. Arkivfoto: Michael Bager

En portugisisk dykker omkom søndag under Euro-African Spearfishing Championships, der blev afholdt omkring Fyn og havde base i Svendborg. Dykkermiljøet er tydeligt berørt af dødsfaldet, meddeler Dansk Sportsdykker Forbund.

Svendborg: De euro-afrikanske mesterskaber i undervandsjagt, der blev afholdt omkring Fyn i weekenden og havde sin base i Svendborg, fik en tragisk udgang, da en 31-årig elitedykker fra Portugal mistede livet under stævnet. Søndag eftermiddag forsvandt dykkeren ved Storebæltsbroen, inden han blev fundet af en redningsbåd klokken 13.17 og fløjet til Rigshospitalet. Men desværre stod hans liv ikke til at redde. Dødsfaldet har sat sine spor i dykkermiljøet, lyder det fra arrangøren Dansk Sportsdykker Forbund, der mandag har sendt en pressemeddelelse ud. - Det er en meget tragisk ulykke, som skete under deltagelse i konkurrencen på åbent hav. Vi kan endnu ikke sige meget omkring omstændighederne ved ulykken, men vi vil sammen med de relevante myndigheder gennemgå omstændighederne ved ulykken meget nøje, siger formanden for Dansk Sportsdykker Forbund, Jesper Risløv, der søndag udtalte sig til Ritzau om episoden og sagde: - Det her er toppen af eliten i Europa og Afrika, så de kender hinanden fra diverse mesterskaber, de har deltaget i. Alle er meget berørte af det her, og det har været en voldsom oplevelse.

Mesterskaberne i undervandsjagt foregik i farvandet ved Langeland og Nyborg/Sprogø, mens Svendborg var base for deltagerne. Derfor hjalp den lokale sportsdykkerklub Dråben til under stævnet - heriblandt Lars Axel Andersen (på billedet til venstre).

Tragisk Mens selve undervandsjagten foregik i vandet omkring Langeland om lørdagen og ved Nyborg-Sprogø om søndagen, har Svendborg fungeret som base for mesterskaberne. Deltagerne og hjælperne har boet på Hotel Christiansminde, mens der var indvejning af fangst og planlagt afslutningsfest på Frederiksøen. Flere sydfynske aktører har derfor også været en del af stævnets setup. Blandt andet har den lokale dykkerklub, Sportsdykkerklubben Dråben, leveret frivillige og en sikkerhedsbåd, som blev brugt under stævnet. På den sad den mangeårige dykker Lars Axel Andersen fra Dråben. Også han er påvirket af dødsfaldet. - Som alle andre synes jeg, at det er tragisk for manden, hans pårørende og med-atleter. For byen og arrangementet er det også synd, for det var et godt arrangement, som Dansk Sportsdykker Forbund stod bag. Det går i stykker, når der sker sådan noget her, siger Lars Axel Andersen. - Det er ligegyldigt, hvor det er sket henne, så er det rystende. Så vi er berørt og snakker sammen. Det påvirker da en, tilføjer han. Lars Axel Andersen forklarer, at alle konkurrencer blev indstillet efter dødsulykken, mens afslutningsarrangementet på Frederiksøen også blev aflyst. - Der var en festklædt sal, der ikke blev taget i brug, men det er selvfølgelig en meget lille ting, når der er et liv, der er gået tabt. Det er trist, siger han.

Pas godt på hinanden Nicolai Ilcus, indehaver af friluftsvirksomheden Nicus Nature i Vindebyøre, var en del af arrangørgruppen for Euro-African Spearfishing Championships. Han stod for at sejle pressebåden, og han var med til at slå alarm, da ulykken indtraf søndag. - Det er forfærdelig tragisk, at sådan noget her sker. Vi havde ellers haft et fantastisk event, hvor alting gik som smurt, og folk var glade. Det var et stævne som det her, der sætter hovedet på sømmet på, hvorfor vi gør det her. Vi gør jo det her, fordi vi kan lide det, forklarer Nicolai Ilcus. - Det understreger vigtigheden af sikkerhed og at vi passer godt på hinanden i alt det, vi laver, hvad enten man kører Formel 1 eller fridykker og jager på store dybder, hvor sikkerhedsmargenen bare er en anden.

Ikke tit set Selvom dødsfaldet i Storebælt er både trist og tragisk, så er det ifølge både Lars Axel Andersen og Nicolai Ilcus ikke et udtryk for, at undervandsjagt er en farlig idrætsgren. Begge forklarer, at det er yderst sjældent, at der sker ulykker som den i søndags. - I Norden er dødsfald meget, meget sjældne, hvis det da overhovedet forekommer, siger Lars Axel Andersen. - I Skandinavien var det - mig bekendt - eneste dødsfald inden for de sidste mange år en moden herre, der fik et hjertestop under en nattejagt. Det havde ikke noget med undervandsjagt at gøre, da han også kunne have fået det i sofaen. Derfor vil jeg holde fast i, at undervandsjagt typisk ikke er farligt, hvis bare det dyrkes fornuftigt og med omtanke, siger han.

Ikke flere oplysninger Dansk Sportsdykker Forbund har på sin hjemmeside forklaret, at det var den portugisiske dykkers holdkammerater, der slog alarm, da han forsvandt. Efterfølgende hjalp flere deltagende hold fra konkurrencen i eftersøgningen af dykkeren. - Den udenlandske dykker blev efter en kort eftersøgning fundet og blev bragt til behandling på Rigshospitalet. Her blev han erklæret død klokken 14.12. Dansk Sportsdykker Forbund har for nuværende ikke yderligere oplysninger om ulykken, skriver forbundet på hjemmesiden.