Sydfynske borgmestre vil gå sammen og drøfte DF-forslag

Der er roser fra både Ærøborgmester Ole Wej Petersen (S) og Svendborg-borgmester Bo Hansen (S) til Alex Ahrendtsen, som er kommet med en opfordring til de fire sydfynske kommuner om at gå sammen med lokale uddannelser og lægge en plan for at udvikle sig yderlige inden for det maritime.

Svendborg/Ærø: Det er blevet modtaget positivt på borgmesterkontorerne i både Svendborg og på Ærø, at Alex Ahrendtsen (DF) er kommet med en opfordring om et øget samarbejde de sydfynske kommuner og uddannelser imellem på det maritime område. Folketingspolitikeren har foreslået, at der bliver udarbejdet en plan for at udvikle området og at den fremlægges for Folketinget.

Udviklingen er allerede begyndt, og det er med at hoppe med på vognen, forklarer Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S).

- Engang blev skibene fremdrevet med sejl, så med damp og derefter diesel. Det næste bliver el.

- Det er godt set af Alex at komme med forslaget. Der er et potentiale, og det skal vi forstå at udnytte. Vi har kompetencerne i området og har haft det historisk. Ligesom de maritime uddannelser ligger her, pointer Ole Wej Petersen, der selv har en karriere bag sig som skibsfører og underviser på Marstal Navigationsskole.

Han beskriver forandringerne på det maritime område som et kommende paradigmeskift, fortæller han med et glimt i øjet.

- Det kan blive et eventyr ligesom med vindmøllerne og solcellerne, spår Ole Wej Petersen.