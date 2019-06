Sydfynsk kajaktræf debuterede i hård vind og skumsprøjt

Vester Skerninge: Et spinkelt træ læner sig mod havet, som vinden rusker i grenene. I et nærtliggende telt har stormsikringen været forgæves. En teltstang er bukket under for vinden og får den blå teltdug til flagre i blæsevejret. I det hele taget virker vejret ikke ligefrem oplagt til at campere, men alligevel har omkring 40 gæster fundet vej til Syltemae Camping i Vester Skerninge lørdag før pinsen.

- For os havde det jo været meget værre, hvis der bare var vindstille og spejlblankt hav. Det er jo sådan noget vejr her, hvor vi virkelig lærer noget, forklarer Jonathan Findalen, der sammen med kammeraten Jeppe Dandanell står bag Sydfyns første havkajaksymposium, hvor kajakroere fra hele Danmark er mødtes for at være sammen og prøve kræfter med de sydfynske øhav.

Campingpladsen, der ligger ud til vandet og med direkte udsigt over til Skarø, lægger hus til arrangementet, der varer i pinseweekenden fra fredag frem til mandag.

- Det er ikke en festival, for det lægger jo op til, at der er musik og underholdning, og det er mere end bare et kursus, men man kan vel godt kalde det en slags træf for mennesker, der har samme interesse, et fællesskab og som deler erfaringer med hinanden, forklarer Jonathan Findalen, og han mener, at Sydfyn er med til at tiltrække kajakroerne.

- Det sydfynske øhav er fedt at ro i, for der er ikke voldsomt langt til øerne, så man kan stævne ud fra kysten og faktisk nå hen til en ø, i stedet for bare at sejle op og ned langs kysten, som man gør så mange andre steder.