For to uger siden trådte Trine Bramsen (S) til som ny forsvarsminister. Fyns Amts Avis mødte hende til en snak om hendes nye job, hvor hun blandt andet vil opruste i Nordøstgrønland og sikre bedre vilkår for veteraner. Og til en snak om hendes behov for jævnligt at komme hjem til Thurø.