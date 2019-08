Selvom økologien vinder frem i dansk landbrug, er det et særsyn, når store fåreavlere omlægger til økologi. Årsagen er, at det ofte kan være svært at finde tilstrækkeligt med økologiske arealer, dyrene kan afgræsse. Den sydfynske fåreavler Henrik Hjelholt har dog kastet sig ud i det og skriver sig dermed ind i en lille eksklusiv klub.