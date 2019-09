Sydfynsk boligselskab med voksværk skifter navn

Boligselskabet Sydfyn

Boligselskabets nye navn blev enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i boligselskabet 12. august.



Navneændringen kommer efter at de hidtidige almene boligselskaber BSB Svendborg, BSB Gudme og BSB Egebjerg slog sig sammen til ét boligselskab med virkning fra 1. juli.



Boligselskabet Sydfyn har gang i følgende byggeprojekter:



Gammel Nybyvej, Tåsinge: 88 boliger (2-, 3- og 4-rums boliger). 28 af boligerne bygges som seniorbofællesskab, 60 som familieboliger. To fælleshuse.



Nordre Park, Svendborg: Cirka 100 familieboliger (1-, 2-, 3- og 4-rums boliger) på Søkildevej i Svendborg. 74 seniorboliger (2-, 3- og 4-rums boliger), der opføres som et seniorbofællesskab med et fælleshus.Boligerne er for +55-årige borgere uden hjemmeboende børn.



Derudover er et par mindre byggerier på vej.