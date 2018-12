I sommer rejste sydfynske Signi Mærsk Svendsen til Chile, hvor hun udlever drømmen om at bo og spille håndbold i udlandet. Et halvt år senere kan hun kalde sig for national mester. Noget af en omvæltning for den 21-årige målmand, der også medgiver, at hun ikke er kommet sovende til succesen. For det har været svært at vænne sig til livet både på og uden for banen.