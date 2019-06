Instruktøren bag storfilm som "Åndernes hus", "Frøken Smillas fornemmelse for sne" og "Lykke-Per", Bille August, modtager Årets Hæderpris i Svendborg senere på sommeren under filmprisfesten Svend.

- Udover hans imponerende filmkatalog, så har han også en forbindelse til det fynske filmmiljø, hvor flere af hans seneste film er optaget. Senest med Lykke-Per, der blandt andet er optaget lige her i Svendborg. Filmproduktionerne har involveret fynske medarbejdere og statister og har været med til at understøtte og forstærke Fyn som film-ø - dét vil vi gerne hylde!

- Ligesom de seneste par år hylder Svend 19 én af Danmarks største og mest markante filmpersonligheder. I år er valget faldet på filminstruktør Bille August, som - udover at modtage Årets Hæderspris ved SVEND Prisen - er i fokus i hele uge 35 gennem en række særlige arrangementer og filmvisninger, lyder det i meddelelsen, mens det på Svends hjemmeside bliver uddybet, hvorfor valget i år er faldet på instruktøren.

Instruktør Bille August, 70 år, er således udvalgt til at modtage Årets Hæderspris, som uddeles under Svend 19 - Hele Danmarks Filmpris - sidst i august. Det har Svend-organisationen meldt ud i en pressemeddelelse tirsdag.

Og snart bliver han hædret lige her i Svendborg.

Svendborg: Han har skabt filmklassikere som "Busters verden", "Zappa" og ikke mindst "Pelle Erobreren", som vandt ham en Oscar-statuette, og har vel efterhånden opnået legendestatus inden for branchen.

Ugelang hyldest

Det er den 28. august, at selve prisuddelingen finder sted på torvet i Svendborg, hvor Bille August altså skal en tur på scenen for at modtage hædersprisen.

Men det er ikke kun dér, at han bliver hyldet, da der er et særligt fokus på instruktørens arbejde i løbet af hele uge 35. Blandt andet vil der være en kavalkade af udvalgte Bille August-film, som skal vises i Krøyers Have - herunder en danmarkspremiere af filmen "55 Steps" fra 2018, der aldrig før har været vist i de danske biografer.

Sidste år gik Årets Hæderspris til skuespillerinde Ghita Nørby.