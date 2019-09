Svendborg: Spillestedet Harders i Svendborg har gjort det, man vist godt kan kalde et scoop.

Det er således lykkes at lokke det danske band Love Shop til Svendborg, hvor det giver koncert for beskedne 150 publikummer, som der er plads til på spillestedet i Møllergade.

Ganske bemærkelsesværdigt, forklarer booker på Harders Mads Stephensen, da det hverken er hverdagskost for dem at kunne præsentere så stort et navn, eller at Love Shop spiller på så lille en scene.

- Hvis du kigger på deres koncerthistorie de sidste mange år, vil du se, at de ikke har spillet mange steder, som er lige så småt som vores. Det er normalvist et band, som vi skal kigge langt efter, da det er svært at få dem ned i en økonomi, hvor det kan lade sig gøre, siger han.

Mads Stephensen fortæller, at flere ting har måttet gå op i en større enhed for, at det lige netop lykkedes denne gang.

- Jeg har dagligt dialog med andre bookere, og pludselig opstod der en mulighed. Der var en dato, hvor det kunne lade sig gøre for begge parter, og så hoppede vi på, siger han.

- Og så handler det om, at vi i det hele taget gør et godt stykke arbejde, som betyder, at musikerne respekterer stedet. Vi er garant for nogle gode oplevelser, og det tror jeg spredes. Ikke bare blandt publikum og bookerne, men også blandt musikerne.

- Det er et sted, som man gerne vil spille, og jeg er sikker på, at Love Shop får en unik oplevelse som band ved at være så tæt på folk, som de kommer til her, siger han.