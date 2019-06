Svendborgensisk teater vinder en Reumert: - Det er da lidt stort

Turde gå planken ud

"Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon" har Teater2tusind skabt sammen med de tre teatre Gruppe 38 (Aarhus), Møllen (Haderslev) og Carte Blanche (Viborg), der altså har lige stor andel i prisen.

Vinderforestilligen er ifølge Teater2tusind-indehaveren et ret specielt stykke teater.

- Normalt ville vi være nomineret i kategorien børneteater, men her var vi endt i særpris-kategorien. Det er jo fordi, det er noget særligt, vi har lavet, må de mene. Og det er det sådan set også, siger han og forklarer om forestillingen:

- Vi har turdet at gå planken ud og minimere alting. I forestillingen sidder vi omkring et lille, bitte bord og kigger ud på publikum og fortæller en historie, som er en slags "Babettes Gæstebud" for børn.

- Vi gør stort set ingenting undervejs, hverken rejser os eller noget. Det er et forsøg på - og det har det været hele vejen gennem processen - at sige: Hvor lidt kan vi slippe af sted med at gøre uden at kede vores publikum? For det skal jo stadig være underholdende, når man laver teater, siger han.

Forestillingen er, forklarer Peter Seligmann, for det meste blevet fremført for fulde huse, og flere af de kommende forestillinger er udsolgt. Så der er mange, som allerede inden kåringen havde fået øjnene op for det unikke teaterstykke.

Men man kan vel altid bruge den ekstra bevågenhed til noget.

- Det skaber da en opmærksomhed i teaterverdenen og lidt goodwill hos dem, der bevilger os penge. På den måde er der nogle, som vil skæve til det, at vi vandt prisen, ligesom der nok er nogle, der ikke vil gå så meget op i det.