Svendborgenser ville sælge hash på værested: Taget under flere razziaer

Fyns Politi tog den samme 58-årige mand fem gange i løbet af efteråret 2017 under razziaer på et mødested på Svendborg havn. Hver gang havde han hash til salg, hvilket nu har kostet ham en dom på 30 dages fængsel.

Svendborg: En 58-årig svendborgenser er i Retten i Svendborg blevet idømt 30 dages fængsel samt konfiskation af 268 gram hash og to digitalvægte.

Årsagen ligger over et år tilbage i 2017, hvor manden under fem razziaer foretaget på det kommunale mødested Den blå Lagune i september, oktober, december og januar 2018 blev taget med hash beregnet på videresalg.

Politibetjentene vidste, hvem de skulle gå efter, og der var da også gevinst hver gang. Nogle gange fandt de hashen i mandens rygsæk, andre gange havde han det ligefrem i hånden, da de kom på besøg i det gule kulhus på Nordre Kajgade.

En gang kunne de gennem vinduet se, at han forsøgte at gemme den forbudte vare bag en radiator.

Retten lagde vægt på, at den 58-årige er tidligere er straffet for lignende kriminalitet, og de 30 dage står nu til afsoning.