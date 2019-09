Svendborgborgmester om KL-aftale: Vi får de penge, der skal til

- Vi får mulighed for at få ansat personale til at løse de udfordringer, der er med, at der kommer flere ældre og børn. Og der kommer flere penge til det specialiserede socialområde, hvor vi ligesom i resten af af landet også har behov for flere penge, siger han.

Svendborg: Ingen besparelser og mulighed for at ansætte mere personale. Sådan lyder Svendborg-borgmester Bo Hansens (S) umiddelbare vurdering af økonomiaftalen, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Ikke udsigt til besparelser

Aftalen blev præsenteret fredag formiddag, og den rummer blandt andet 2,2 milliarder mere til kommunal service. Bo Hansen understreger, at han ikke endnu kender aftalen i detaljer, og først i næste uge forventer han, at kommunen ved, hvad aftalen helt præcist betyder for 2020-budgettet.

- Vi får de penge, der skal til, til de folk, der skal til. Men når nu finansministeren på pressemødet får et spørgsmål om, hvorvidt det betyder, at vi får mere velfærd, så er svaret nej. Det er en håndsrækning til dem, der har et særligt behov og de flere børn og ældre, som vi får.

- Når der samlet er 2,2 milliarder til mere velfærd, så plejer det som tommelfingerregel at svare til, at der er et par-og-tyve millioner kroner til Svendborg, og det svarer til de udfordringer, vi har. Det er et fornuftigt og fint første skridt for os, siger han.

Derfor forventer Bo Hansen heller ikke, at der skal findes besparelser på det kommunale budget for 2020.

- Det ligner et "nulbudget", hvor vi får dækket det ekstra behov, vi har. Vi får et smalt og kedeligt budgetforlig, hvor vi ikke skal spare, med mindre vi vil udvide andre steder i budgettet.