Svendborg vil have fripas for ghettoaftale: Børn skal kun tilbydes én institutionsplads

I den nye ghettoplan er der krav om, at forældre får tilbudt to daginstitutionspladser, hvis den ene institution ligger i et socialt udsat boligområde. Men nu søger Svendborg Kommune dispensation for den regel, da man frygter, at det vil ødelægge udviklingen i Skovparken.

Svendborg: Byrådet i Svendborg har tidligere været ude og kalde den nye ghettoplan for et unødigt benspænd, og nu gør kommunen med Børne- og Ungeudvalget i spidsen da også indsigelser mod den ghettoaftale, som regeringen lavede tilbage i foråret 2018.

Ghettoplanens formål er at bekæmpe parallelsamfund, hvori der blandt andet sættes begrænsninger for, hvor børn må anvises en daginstitutionsplads alt efter institutionens beliggenhed og børnenes bopæl.

Og den regel spænder ben for de to institutioner Fyrtårnet Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken, der ligger i det udsatte boligområde Skovparken i Svendborg. Det mener formand i Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen (K).

Derfor har kommunen nu søgt dispensation for den regel.

Lige nu visiterer kommunen nemlig børn ind i Skovparkens institutioner, som bor uden for det udsatte boligområde. Med regeringens ghettoplan kan Svendborg ikke længere gøre det.

Planen har nemlig to centrale bestemmelser. Den ene handler om, at der kun må nyoptages 30 procent børn fra udsatte områder i hver daginstitution.

I en anden bestemmelse gælder, at hvis kommunen anviser et barn en plads i et dagtilbud, der ligger i et udsat boligområde, selvom familien bor uden for området, så skal det barn samtidig også tilbydes en plads i en institution, der ligger uden for det udsatte område. Altså skal forældrene have to daginstitutioner at vælge imellem.

Det ser Svendborg Kommune som et væsentligt problem.

- Børnetallet i de to institutioner i Byparken ligger lige nu tæt på de 30 procent (og holder sig dermed inden for bestemmelserne i ghettoplanen, red.). I dag visiterer vi børn uden for området ind i institutionerne i Byparken, men den praksis kan blive udfordret, når vi skal til at give et andet tilbud, fordi institutionerne ligger, hvor de gør, fortæller Henrik Nielsen (K) og fortsætter.

- Hvis adfærden viser sig at blive sådan, at forældrene vælger det andet tilbud, så kan vi ikke længere opretholde den gode fordeling i institutionerne i Byparken, som vi næsten lever op til i dag, fortæller Henrik Nielsen og henviser til, at hvis mange fravælger Fyrtårnet Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken vil andelen af børn med bopæl i et udsat område overgå de 30 procent.

Det kan have betydning for de to institutioners eksistens.

- Det udfordrer jo institutionerne og os, for hvis vi ikke længere kan leve op til kravene, så skal vi jo finde en løsning. Og det kan betyde, at vi måske skal flytte institutionerne ud af området, hvilket kræver en investering.

- Og det giver jo ingen mening at tømme området for aktiviteter. Tværtimod er det vigtigt, at der er nogle aktiviteter i området i form af blandt andet de her institutioner, mener Henrik Nielsen.