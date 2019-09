Svendborg-værtshus udvider åbningstiden: Slår dørene op for de morgenfriske

Svendborgværtshuset Rasmus forsøger sig med at holde åben om morgenen for at få fat i et nyt klientel. Idéen er opstået efter midtbyens eneste morgenværtshus, Klosterstuen, er lukket.

Svendborg: Klokken nærmer sig halv tolv om formiddagen på værtshuset Rasmus ved Frederiksgade.

Indenfor står stolene oppe på bordene, gulvet er nyvasket og stadig vådt, og der er ganske mennesketomt. Der er også en halv time til åbning, hvorfor den daglige leder og barchef på stedet, Rene Christensen, har fint med tid til lige at tørre bardisken af og gøre de sidste ting klar.

Fremover må han dog nok indfinde sig på at stå lidt tidligere op for at nå de daglige gerninger. Fra på mandag 16. september prøver Rasmus sig nemlig af med noget nyt, når det bliver til morgenværtshus og vil tage imod gæster allerede fra klokken 8 i hverdagene.

Idéen er Rene Christensens og er opstået efter morgenværtshuset på den anden side af vejen, Klosterstuen, lukkede og slukkede for et par uger siden.

- Vi fik tanken, fordi der pludseligt stod en masse mennesker, som ikke havde noget sted at være fra morgenstunden af. Det vil vi gerne tilbyde dem ved at holde åben og på den måde vise, at Rasmus er her for kunderne og forsøger at dække de forskellige behov, der er, siger Rene Christensen, mens indehaver af værtshuset, Thomas Johansen, supplerer:

- Lige nu er det sådan, at der fra middagstid og frem til klokken ni om aftenen er en type kunder. Vi har mange om unge om aftenen, hvor vi laver en masse forskellige events, og nu får vi så muligheden for at favne endnu bredere at holde åbent om morgenen, siger indehaveren.