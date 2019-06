Borgmester Bo Hansen (S) er sammen med seks byrådspolitikere og kommunaldirektøren taget til Folkemødet på Bornholm for at brande Svendborg som vært for landsstævnet i 2021. Og naturligvis også for at minde om, at det nye folketing ikke må glemme at lave en udligningsreform.

- I dag skal jeg for eksempel være med til at sætte fokus på kørestolsrugby for veteraner, vi skal være en del af DGI og DIF's åbningsreception i forhold til idrætten, og i morgen tidlig skal jeg være med i en debat med to andre borgmestre - blandt andre værtsborgmesteren Winnie Grosbøl (S) - om idræt i naturen og hvad kommunerne hver især gør for det, fortæller han.

- Det handler om at blive set i den sammenhæng, det synes jeg jo er vigtigt for Svendborg Kommune, og derfor kan jeg også med glæde se, at der er nogle af mine byrådskolleger, der har taget deres landsstævne-t-shirts med, siger Bo Hansen og forklarer, hvordan han vil sætte fokus idræt i almindelighed og på Svendborg som landsstævnevært i særdeleshed:

Det er borgmester Bo Hansen (S), der er taget afsted sammen med seks andre byrådspolitikere og kommunaldirektør, Erik Bendorf, og Bo Hansen fortæller, at målet især er at fremhæve Svendborg Kommune som vært for Landsstævnet i 2021.

Fra torsdag til søndag vil de gøre, hvad de kan for at påvirke hinandens verdenssyn, så - i dette tilfælde Svendborg - får en plads i de andres bevidsthed.

Svendborg/Allinge: I disse dage strømmer politikere, debattører, journalister og kommunikationsfolk til klippeøen, nærmere bestemt Allinge på Bornholm for at deltage i Folkemødet.

Udligningsreform

I den tungere og mindst lige så vigtige ende vil Bo Hansen sætte behovet for en udligningsreform på dagsordenen, når han deltager i debatter om det.

Han medgiver, at det kan ende med, at han løber en åben dør ind, idet stort set samtlige folketingskandidater i valgkampen for nylig gjorde klart, at en udligningsreform er nødvendig og står øverst på listen, når Folketinget springer i arbejdstøjet. Ikke desto mindre mener Bo Hansen, at det er vigtigt at bevare fokus på udligning.

- Jeg skal i debat med Torben Hansen (S), der er borgmester i Randers Kommune og Steen Christensen (S), som er det i forstadskommunen Albertslund. Og der kan man sige, at det er tre meget forskellige kommuner, hvor Steen Christensen selvfølgelig ikke har en interesse i, at udligningen ændrer sig, Torben Hansen ligger midt imellem og Svendborg er en af de kommuner, der matematisk set rammes hårdest af den model, der er for nuværende, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes, det allervigtigste er at gøre udligning så meget til et spørgsmål om mennesker af kød og blod som muligt. For når vi taler om udligning, så taler vi jo om velfærd; om ældre på plejehjemmene, pædagoger og normeringer. Det hele. Og det skal vi gøre klart for alle, lyder det fra Bo Hansen.