Svendborg på landsdækkende tv - 16 gange på en uge

I næste uge sender Danmarks Radio Vores Sommervejr fra Christiansminde ved Svendborg. Dermed kommer Sydfyn på landsdækkende tv ikke mindre end 16 gange på en uge.

Svendborg: Er der folk rundt omkring i landet, der ikke kender til Svendborg og omegn, har de gode muligheder for at blive klogere i næste uge. Danmarks Radio-redaktionen Vores Sommervejr rykker nemlig til Christiansminde, hvorfra stationen vil sende vejudsigter mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Da der skal sendes fire af slagsen om dagen, kommer Svendborg ind i danskernes stue i alt 16 gange, og dertil skal så lægges den udsendelse, som hver dag vil blive produceret til radio. Ifølge Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter, er der sund fornuft i at rykke ud i sommerlandet. - Det er vigtigt for DR og DR Vejret at møde danskere i hele landet og være tæt på vejret, ligesom vi tror, at mange synes, det er sjovt at møde vejrværterne og opleve, hvordan en vejudsigt bliver til, siger han ifølge en pressemeddelelse.

Vejrfortællinger fra Sydfyn Der bliver budt på andet end snak om hektopascal øst for Hebriderne og den mellemste Nordsøen og deraf følgende indkommende høj- eller lavtryk, som vil komme til udtryk i en eller anden form for vejrlig. For eksempel vil museumschef Esben Hedegaard berette om det maritime Svendborg, som jo altid har været underlagt vejret, ligesom der vil komme et indslag fra Drejøfærgen samt fra Drejø, hvor forsamlingshusformand Lars Milling vil fortælle om, hvordan det er at være afskåret fra Fyn. Hvad øboerne jo nu og da er, fordi vejret forhindrer færgen i at sejle.

Selfie med Cherry Den mest fyldige af vejudsigterne bliver sendt klokken 18.55, og den kan det såmænd godt svare sig at dukke op til. Ifølge bulletinerne fra Danmarks Radio bliver der således ikke bare mulighed for at høre de forskellige liveinterview, men også for at få en snak og en selfie med vejrværten Christian Cherry, som skal formidle sommervejret alle fire dage. Og skulle man have lyst til at stille sig op foran det fra tv så kendte vejrkort og få en ven til at filme, mens man laver sin egen vejrudsigt, er det også inde for rammerne af det mulige. Den første af sommerens Vores Sommervejr-udsendelser blev sendt fra Karrebæksminde i uge 27, og der rundes af på Bornholm i uge 32. Der i øvrigt tale om helt gratis markedsføring af Svendborg, idet kommunen ikke har betalt en krone for at få DR til byen. Det oplyser Kim Christoffersen, der er sekretariatschef i Svendborg Kommune.