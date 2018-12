Svendborg med i Røgfri Fremtid

Svendborg: I 2030 skal Danmark være røgfrit. Ingen børn og unge under 18 år ryger til den tid, og under fem procent af den voksne befolkning er rygere.

Det er i hvert fald visionen bag partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag, og som Svendborg Kommune netop har tilsluttet sig.

Over 100 partnere er med, og for Hanne Klit, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, giver partnerskabet fin mening.

- Svendborg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi har et fælles ansvar for at sikre, at børn og voksne vokser op med bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv, siger hun i en pressemeddelelse.

Hvordan kommunen nu vil arbejde hen mod den røgfrie fremtid, er der endnu ikke taget stilling til. /jurb