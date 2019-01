Svendborg mangler eksperimenterende teater: Ny scenekunstduo søger fast ensemble

Scenekunstnerne Aurora From og Christoffer Bladt har etableret Kvasar - et teaterprojekt, der nu leder efter et fast ensemble af skuespillere til at sætte eksperimenterende scenekunstforestillinger op i Svendborg.

- Vi kommer til at blande forskellige kunstneriske udtryk og lagene i de forskellige artister. Det giver en ren oplevelse gennem stemninger og udtryk, og det er der ikke så meget af her i Svendborg, så det er det, der ligger os på sinde at skabe. Det findes jo i København og Berlin, men ikke på Sydfyn, og det kunne bare være så dejligt, at man også kan gå til kulturen på den måde, siger Aurora From, der bliver kunstnerisk leder af Kvasar.

Det mener scenekunstnerne Christoffer Bladt og Aurora From. Derfor har de sammen etableret Kvasar - en scenekunstnerisk platform, der er begyndt som en duo bestående af de to, men hvis formål er at sammensætte et fast ensemble af skuespillere, som fremover skal sætte eksperimenterede teaterforestillinger op med udgangspunkt i Svendborg og samfundsaktuelle tematikker.

Kvasarer er nogle af de mest lysstærke objekter, vi kender. De befinder sig meget langt væk, i andre galakser end vores egen.En kvasar består af et kæmpestort sort hul med en omkringliggende skive af gas, der gradvist falder ind i det sorte hul. Det sorte hul kan ikke selv udsende noget lys, men gasskiven bliver opvarmet på grund af gnidning mellem de gaspartikler, der er på vej ind i det sorte hul. Gassen i skiven begynder at lyse, fordi den bliver så varm. Kvasarer lyser ofte stærkere end det samlede lys af alle stjernerne i deres værtsgalakse.Kilde: www.fysikleksikon.nbi.ku.dk

Workshop i stedet for audition

Første opgave for duoen bliver altså at samle et ensemble af seks-syv skuespillere. Lørdag 5. januar inviterer Christoffer Bladt og Aurora From til en workshop - ikke at forveksle med en audition.

- Normalt holder man jo bare en audition, men det er så vigtigt for os at samle en gruppe, som kan blive næsten som en organisme. Vi vil gerne skabe vores udtryk uden ord og replikker, men gennem kropskontakt og fysisk teater, så spillerne skal kunne spille sammen. Derfor laver vi en workshop, hvor man er på gulvet sammen i halvande time til nogle øvelser, vi har forberedt. Ud fra det ser vi, hvem der kan sammen, og hvad vi skal bruge af udtryk, siger Aurora From.

Teaterformen bliver en blanding af kropskunst, installationskunst, lyd, lys og musik, og derfor er det mange forskellige typer af kunstnere, der søges til ensemblet. Og man behøver ikke have en formel skuespilleruddannelse, men man skal være professionel.

- Vi er jo selv professionelle kunstnere, og det er en professionel produktion, vi laver, siger Aurora From, der står bag Din Datters Teater i Svendborg.

Den første Kvasar-forestilling, der får titlen "Flokdyr" og skal handle om det moderne menneske, finder sted til maj et sted i Svendborg, som endnu ikke er fastlagt. Og publikum får ikke lov til læne sig tilbage som passive betragtere.

- Publikum er altid en integreret del af stykket. Nu skal jeg jo ikke afsløre for meget, men i Giv Slip (forestilling i Din Datters Teater i sommer, red.) var publikum selv med spots i cirkler på scenen. På den måde er man nødt til at være aktiv hele vejen, og man er nødt til at tage imod det, der kommer. Det fik vi virkelig positive tilbagemeldinger på, så det skruer vi op for nu, siger Aurora From.

Er man interesseret i at blive en del af ensemblet - et job, som i første omgang er ulønnet - kan man møde op til workshop i Holistisk Center Sydfyn 5. januar fra klokken 13 til 15. Dog ikke uden at tilmelde sig hos Aurora From på 61704727 først.