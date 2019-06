I en fælles udtalelse anbefaler en lang række læger på OUH, at samle alle fødselslæger på Fyn i Odense. Det vil betyde, at der ikke er en fødselslæge i Svendborg. Men det mener mangeårig jordemoder i Svendborg er en dårlig ide. Lad Svendborg aflaste Odense i stedet for, siger hun.

Svendborg: Mangeårig jordemoder i Svendborg, Birgitte Valeur, er lodret uenig i en række lægers anbefaling til politikerne i Region Syddanmark.

I en fælles udtalelse, som 34 overlæger- og afdelingslæger har skrevet under på, anbefaler lægerne, at politikerne samler OUH's fødselslæger på fødeafdelingen i Odense. Det skal være med til at aflaste den travle afdeling.

I brevet fremgår det, at travlheden i Odense skyldes, at af de tre fødselslæger, der er på vagt af gangen i Odense og Svendborg, er de to af dem i Odense og en af dem er i Svendborg. I Svendborg er der dog ikke så travlt, mens man i Odense sagtens kunne bruge en ekstra hånd.

Derfor mener lægerne, at man med fordel kunne droppe fødselslæger i Svendborg og samle fødslerne i Odense for at reducere travlheden på fødeafdelingen i Odense.

Birgitte Valeur er jordemoder i Svendborg, og hun mener, at udfordringerne med travlhed i Odense bør løses på anden vis.

- Jeg er forundret over, at man ikke foreslår at visitere flere til Svendborg, for der er mange familier, der sagtens kan føde på fødeafdelingen i Svendborg, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror ikke, at det løser problemet at samle fødselslægerne og fødslerne i Odense, man vil derimod opleve flere flaskehalse med travlhed. Vi har også set i hovedstaden, at det ikke virker at lave de her store fødeafdelinger, for det giver tværtimod mere travlhed, dårligt arbejdsmiljø og flugt fra jordemoderfaget, siger hun.

Årligt er der cirka 4000 fødsler på Fyn, hvoraf cirka 800 finder sted på sygehuset i Svendborg.

- Og vi kan sagtens tage flere. Vi har før i tiden været helt oppe på 1500 fødsler om året i Svendborg, og i mange år lå vi stabilt på mellem 1000 og 1200 fødsler årligt, men det faldt, da man besluttede at flytte ambulatorierne, hvor kvinder bliver scannet i løbet af graviditeten, til Odense.