Svendborg-gymnasiers fravær højere end ministeren bryder sig om

Efter de nye fraværsregler skal gymnasierne nu årligt offentliggøre deres elevers fraværsprocent. To Svendborg-gymnasier ligger lige op ad det landsdækkende fraværsgennemsnit på 9,5 procent, der ifølge undervisningsministeren er alt for højt.

Svendborg: Et minuts forsinkelse til undervisningen giver 100 procent fravær, også hvis det er bussen, der er skyld i forsinkelsen.

Sådan er realiteterne blevet, efter at der fra oktober 2018 blev indført nye regler om fravær i gymnasierne. I forlængelse af fraværs-stramninger, skal gymnasierne nu også årligt offentliggøre fraværsprocenten hos deres elever. Både det fysiske og skriftlige fravær. Undervisningsministeriet har netop lavet en opgørelse over fraværsprocenten på landets gymnasier for skoleåret 2017/2018 - og dermed før de nye regler trådte i kraft. Gennemsnittet for det fysiske fravær på samtlige gymnasiale institutioner ligger på 9,5 procent, hvilket ifølge undervisningsminister Merete Riisager (L) er for højt. Det skriver Jyllands Posten mandag.

Og hos Svendborgs gymnasier ligger fraværsprocenten sig tæt op af landsgennemsnittet.

På Oure Kostgymnasium er der en gennemsnitlig fraværsprocent på 9,47. Værd at bemærke er dog, at der heri også indgår fravær for de elever, der dyrker sport i Team Danmark.

På Svendborg Gymnasium er fraværsprocenten, ifølge undervisningsministerens udmelding, også i den højere ende. Skolen, der både har HF, altså højere forberedelseseksamen, og STX - almen studentereksamen, har et gennemsnitlig fravær på 9,24 procent.

- Vi vil altid gerne have fraværet ned, og vi arbejder hele tiden på det, fortæller rektor Jesper Vildbrad.