Svendborg forbereder sig på forhøjet vandstand

Der varsles om vandstande på op mod 1,5 meter over det normale på Sydfyn onsdag. Det kan give problemer - især på havnen og øerne, hvor der bliver taget sikkerhedsforanstaltninger. Borgerne havde nytårsdag desuden mulighed for at hente sandsække.

Svendborg: Lad det være sagt med det samme: Svendborg er ikke den by, som ser ud til at blive hårdest ramt af de forhøjede vandstande, som DMI har varslet med vil ramme Danmark i løbet af onsdag, og som adskillige steder kan føre til stormflod. Men med varslinger om vandstande i Det Sydfynske Øhav på op mod 1,5 meter over det normale er det alligevel nødvendig at være forpasselig og tage sine forholdsregler. Og det gør man på Svendborg Havn, hvor der kan ske oversvømmelser, hvis prognoserne holder. Det forklarer havnemester Hans Søby. - Hvis det havde været 1,70 cm over det normale, så skulle vi lægge sandsække ud nu, mens de varslede halvanden meter lige nøjagtigt er på kanten. Men vi holder os klar til, hvis det sker, siger han og fortæller, at der fra morgenstunden bliver taget i hvert fald én sikkerhedsforanstaltning som følge af varslingerne. - Vi slukker for strømmen i morgen tidligt (onsdag, red.). Vi har bestilt elektrikerne til at komme forbi og sørge for, at det hele bliver slået fra, så vi ikke får brændt noget el af. På Skarø måtte der imidlertid lidt mere til for at sikre, at havnen derovre ikke lider last, hvis vandet skulle løbe over, forklarer Hans Søby. - Vi har sendt nogle sandsække til øen, og så har det frivillige beredskab hjulpet os med at pakke vores servicebygning ind, siger havnemesteren, mens Bjarne Madsen fra beredskabet på Skarø meddeler, at det var en opgave, som tog seks mand godt halvanden time at klare.

Stormflod Stormflod er kort fortalt oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet.DMI forklarer det på følgende vis:



"Vandstanden ved kysterne stiger ved pålandsvind og falder ved fralandsvind. Ved moderat pålandsvind lægger man ikke mærke til stigningen længere inde i landet. Vandstanden stiger, men det er som regel kun stranden, der bliver oversvømmet.



Men når vinden når op omkring stormende kuling, kan vandstanden stige så meget, at områder, vi normalt opfatter og bruger som land, bliver oversvømmet. Så har vi stormflod. Stormende kuling er vindstyrke 9 på Beaufort-skalaen (hvor 12 er orkan), og det svarer til 21-25 m/sek.



Man har dog eksempler på stormflod ved lavere vindstyrke. Det forekommer, når kombinationen af vindretning, tidevand og kystens udformning falder særlig uheldigt ud.



Stormflod rammer fortrinsvis de kystnære områder, men havvandet kan godt trænge langt ind i landet. Nogle landområder ligger under det normale havniveau og er beskyttet af kystsikring. Hvis vandet stiger op over digekronen, eller der går hul på diget, bliver landet bag ved meget hurtigt oversvømmet. Så kan en evakuering komme på tale."



Kilde: DMI

Beredskab Fyn havde sørget for at levere sand og sandsække, som borgerne frit kunne hente på Svendborg Havn. Dog var der ikke mange, som gjorde brug af tilbuddet, da avisen var forbi. Foto: Henrik Nguyen.

Holder øje For to år siden blev Svendborg ramt af stormflod, og vandet løb over flere steder i byen. Ifølge havnemesteren er det stadig de samme områder, som er udsat. - Det er de lavtliggende områder, som risikerer at blive ramt. Og det er områder som ved Strandvejen, i Kullinggade og ovre ved Vindeby, hvor der huse, som ligger tæt ved vandet. Og på havnen er det området omkring Restaurant Svendborgsund, siger han og fortæller, at havnens personale vil holde et vågent øje på situationen det meste af dagen. - Vi har folk på kajen fra klokken syv for at sikre os, at alt er som det skal være. Og ellers er beredskabet jo klar og holder øje med, at prognoserne holder, siger havnemesten.

Ikke kritisk Havnefolkene er ikke de eneste, som forbereder sig på det, der kan ske onsdag. Det gør Beredskab Fyn naturligt nok også, og nytårsdag sendte de store sandbunker rundt til det meste af Fyn. Sand, som borgerne frit kunne fylde i sække og bruge til at sikre deres hjem. Det var der umiddelbart ikke mange, som benyttede sig af i Svendborg - i hvert fald ikke, da avisen lagde forbi Nordre Kajgade, hvor sandet lå. Og hvis alt går vel, så får de heller ikke brug for det onsdag, forklarer viceberedskabsdirektør i Beredskab Fyn, René Cording. - Prognosen lige nu siger 1,45 cm, og hvis den holder, og det satser vi på, at den gør, så bliver ikke alt for kritisk i Svendborg. Og det, der kommer, er det, vi ikke kan gøre så meget ved. For eksempel lokale oversvømmelser på havnen, siger han og fortæller, at beredskabet i højere grad er fokuseret på de fynske byer Assens, Nyborg og Kerteminde. - I Nyborg bliver det højere, end vi normalt ser, og der har vi også en problemstilling med noget vand, som kommer bagfra. I Assens bliver det også så højt, at det kommer til at stå op over kajkanten, forklarer René Cording, der opfordrer borgere, som bor i udsatte områder - også i Svendborg - om at tjekke DMI's prognoser løbende. - Og her skal man ikke kun kigge på selve varslingerne, men også på vandstandsmållingerne, som viser mere præcist, hvilket niveau vandstanden ligger i.