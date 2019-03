Svendborg-forældre rotter sig sammen: Demonstrerer for bedre vilkår for børnene

Forældre i Svendborg kalder til demonstration i håbet om, at der kan komme minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Der er stor opbakning til begivenheden, fortæller den lokale arrangør, Louise Junge. 200 har meldt sig til, Louise Junge håber på op til 350 deltagere.

- Jeg har prøvet at aflevere mit barn, hvor pædagogen står med et barn, der har tisset på gulvet og et andet barn, der er faldet, samtidig med at pædagogen skulle modtage mit barn. Pædagogerne er dygtige, men det kan ikke lykkes, hvis én pædagog har ansvaret for 21 børn.

Selvom Louise Junge mener, Svendborg ikke er en af de kommuner, hvor det står alleværst til, mener hun stadig ikke, at det går godt.

- Det her er ikke en fagpolitisk demonstration. Heller ikke en politisk. Men en demonstration, hvor vi forældre kræver bedre vilkår for vores børn.

Hun gør dog klart, at det ikke bliver en demonstration med politikere og fagpersoner som talere.

- Vi lavede til at starte med et facebook-opslag om demonstrationen her i Svendborg. Det viste sig, der var opbakning til det, og så sagde vi: Lad os gøre det, fortæller Louise Junge.

Hun og en anden mor, Line Ege, fik øje på den landsdækkende demonstration, snakkede om det og kom frem til, at de også ville bakke op.

- Vi oplever, at vores børn er et ud af mange, fortæller 37-årige Louise Junge, der er en af hovedarrangørerne for demonstrationen i Svendborg.

Det er en landsdækkende demonstrations-begivenhed, som kommer i kølvandet på SF's forslag i Folketinget om at diskutere minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Emnet blev afvist i Folketinget og oveni en udsendelse DR sendte for nylig, "Hvem passer vores børn" , som fortæller om børn og pædagogers vilkår i daginstitutionerne, er forælderbaglandet i oprør.

6. april stimer en flok forældre fra Svendborg og omegn sig sammen og laver demonstration til ære for deres børn.

En by, der støtter hinanden

I skrivende stund har 198 personer meldt sig til demonstrationen i Svendborg, som kommer til at starte fra Centrumpladsen klokken 13, hvorefter der bliver gået i gaderne. 416 har vist interesse for begivenheden.

- Det har spredt sig lynhurtigt. Til at starte med tænkte jeg, det var fint, hvis der kom 100, men med så megen interesse tør vi godt håbe på, at op til 350 vælger at være med i demonstrationen. Og det er jeg rigtig stolt af, siger Louise Junge.

En styregruppe på ni personer står for arrangementet, for at finde talere og skaffe midler, så der kan laves flyers og bannere med mere.

At så mange vælger at gå ind i sagen her på Sydfyn, har imponeret Louise Junge.

- Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at Svendborg er en by, der står sammen. Sender man en lille snebold afsted, så ruller det, siger arrangøren.

34 byer har tilmeldt sig den landsdækkende demonstration for minimumsnormeringer. På Fyn er der demonstration i Odense og Svendborg.

Det fulde program er endnu ikke sat, men følg med i Facebook-gruppen "Svendborg//Demonstration for minimumsnormeringer".