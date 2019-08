Svendborg får fast screeningssted for brystkræft

Mammografibusserne forsvinder næste år, for regionsrådet vil styrke patientsikkerheden. En del kvinder oplever, at de må køre langt efter en tid i bussen - og nogle udsætter derfor deres undersøgelse. Otte faste undersøgelsessteder i regionen bliver løsningen.

Svendborg: De store mammografi-busser, hvor kvinder kan få røntgenfotograferet og undersøgt deres bryster for kræft, bliver nedlagt i august 2020 i Region Syddanmark. I stedet bliver busserne erstattet af otte nye screeningssteder - heraf et i Svendborg.

Nogle udsætter undersøgelsen

Udfordringerne opstår, fordi der er tyndt befolkede områder, hvor bussen ikke kommer særlig tit. Det kan betyde, at kvinderne skal køre meget langt til det sted, hvor bussen holder. Det kan også betyde, at de udsætter deres undersøgelse til bussen holder i nærheden, og dermed at der går for lang tid mellem screeningerne.

Poul-Erik Svendsen (S), udvalgsformand for Sundhedsudvalget, er ikke i tvivl om, at der skal en ny løsning til.

- Vi har naturligvis en forpligtelse til at sørge for, at alle kvinder i vores region kan tilbydes en rettidig tid til screening i en fornuftig afstand fra deres hjem - uanset hvor de bor, og hvornår de har brug for tilbuddet, siger han i en pressemeddelelse.