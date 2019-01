Svendborg-behandlere har fundet sammen på Færgevej

Kosmetolog Anja Winther rykkede for et år siden sin private klinik ud af hjemmeadressen og lejede i stedet en gammel villa på Færgevej. I dag fungerer huset som kontorfællesskab for en række selvstændige erhvervsdrivende - primært behandlere - der alle nyder godt af selskabet og sparringen.

- Jeg tænkte, at nu ville jeg etablere mig selv, og så komme jeg ud at finde nogle andre behandlere, der kunne leje sig ind hos mig. For jeg kunne godt tænke mig at lave det som et behandlerhus, forklarer hun.

Hun lejede hele huset på Færgevej, men ikke med henblik for at have det hele for sig selv.

- Jeg trængte lidt til at kunne låse mine døre og køre på arbejde. Så jeg havde gået og luret lidt på huset her, og fik talt med Niels Højlund, som har det. Og han sagde, at jeg kunne gøre med det, som jeg ville, forklarer kosmetologen.

Nu har hun igen fundet lysten til at komme ud og have sin arbejdsplads et andet sted end i hjemmet.

- Det fungerede fint, hvor jeg bare var mig selv og med min egen lille niche. Men trangen til at komme ud blev bare større og større. Især fordi jeg er sådan en, hvor der skal ske noget nyt. Jeg er lidt en iværksætter og ville gerne udvide, men det var umuligt derhjemme. Jeg var låst fast, forklarer Anja Winther, der tidligere havde en større klinik på Lundevej gennem 17 år med flere ansatte, inden hun for 10 år siden rykkede forretningen hjem til sig selv.

Det var også tanken med den plan, som havde sat sig fast i hovedet hos kosmetolog Anja Winther, og som hun satte sig for at føre ud i livet for et år siden.

For i stedet for at drive deres selvstændige forretninger hver for sig er de i løbet af det seneste års tid rykket ind i ejendommen, hvor de deler faciliteter, erfaringer og i nogle tilfælde kunder.

Det kunne meget vel være delelementer til en historie om ethvert bofællesskab, men her i den gamle gasværksmestervilla er der nu engang tale om et fagligt af slagsen, som en lille flok erhvervsdrivende er sammen om at skabe.

I starten af december 2017 rykkede kosmetolog Anja Winther ind i ejendommen på Færgevej 3. Hun har lejet hele huset, mens en række andre erhvervsdrivende lejer sig ind hos hende.Udover kosmetologen er følgende på adressen: - Akupunkturhuset v/ Dorthe Svensson - Psykolog Heike Pohl Malmros - Talstærk v/ regnskabskonsulent Sabine S. Larsen - Winther Training v/ Mathias Winther - Guldsmed Tina Gjersen-Sav - Kunstmaler Signe Marie Kondrup-Gram Derudover kommer Slagelse mobillaserklinik hver 4.-6. uge, mens udefrakommende også mulighed for at leje et af værelser til overnatning på Airbnb.com.

Her et udsnit af de folk, som har deres daglige gang i huset på Færgevej 3. Bagerst fra venstre er det psykolog Heike Pohl Malmros, kosmetolog Anja Winther og maler Signe Marie Kondrup-Gram. Forrest er det kostvejleder Mathias Winther og guldsmed Tina Gjersen-Sav. Foto: Henrik Nguyen.

- Efter at have været hjemme i 10 år savnede jeg den der sparring med andre. Den faglige sparring. Og selvom vi hver især har travlt med vores hverdag, så mødes vi tit og taler. Vi får vendt og drejet nogle forskellige ting og får gavn af, at vi alle er her, siger hun.

Synergieffekten

Anja Winther er ikke den eneste, som nyder godt af fællesskabet, og spørger man nogle af de andre i huset, mener de alle, at der er en stor gevinst ved at være flere, der deles om tingene.

Det synes i hvert fald den 35-årige psykolog Heike Pohl Malmros, som i efteråret sprang ud i livet som selvstændig og fik en plads i Færgevej-fællesskabet.

- Jeg tænkte, at nu når jeg er alene om at starte op, giver det mening at være sammen med andre. For det første har du altid nogen at sparre med. For det andet undgår du også ensomhedsfaktoren, som kan gøre, at du ikke bliver systematisk og struktureret nok til for eksempel at markedsføre sig. Det har jeg fået alle mulige gode tip til, hvordan jeg kan gøre, forklarer hun.

- Det har haft en god psykologisk effekt at kunne sætte sig ind på en "rigget båd", som den her. Alene det med, at der er så meget trafik af kunder, hjælper, fordi man kan lægge noget reklame ud til kunderne, som tager det med ud af døren. Så selvom vi ikke laver helt det samme, så er der klart en synergieffekt ved, at vi er her sammen, lyder det fra Heike Pohl Malmros.

Det synspunkt støtter Anja Winther hende i.

- Det er klart en fordel, at vi kan give hinanden kunder og klienter på den måde. Blandt andet ved at lave kundeaftener, som vi jo har gode rammer til. Sådan noget er lidt lettere at få arrangeret, når man er flere om at udføre det, end hvis du står alene om det hele, siger kosmetologen, der ikke et øjeblik har fortrudt, at hun kastede sig ud i at lave behandlerfællesskabet.

- Nu har jeg været i branchen i så mange år, og jeg tænker da også nogle gange selv, hvor kommer energien fra. Men som selvstændig kan jeg ikke bare læne mig tilbage og tro, at alting sker af sig selv. Jeg bliver nødt til at være med på beatet og udvikle mig. Og så kan jeg godt lide at iværksætte ting, og jeg elsker at se nye, unge mennesker komme i gang med noget nyt, siger hun.