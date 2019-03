Svendborg-bank flytter 110 meter

Nordeas filial i Svendborg rykker fra Centrumpladsen til Ramsherred. Det sker for at få mere tidssvarende rammer, forklarer filialchefen.

Svendborg: Kælderen er der ikke brug for, og så er det bare ikke smart at have trapper.

Det er baggrunden for, at Nordea i Svendborg rykker fra de nuværende rammer på Centrumpladsen til nye i det tidligere jobcenter i Ramsherred, forklarer filialchef Carsten Volder.

- Det er godt, hvor vi er nu, men det bliver endnu bedre i de nye lokaler. Vi får en fuldstændig nyindrettet bank, som passer til den måde, kunderne bruger en bank på i dag, siger han.