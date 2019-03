Svendborg-banen er udfordret: Forsinkelser rammer stadig hårdest om morgenen

I februar var 83,4 procent af passagererne på Svendborg-banen fremme inden for de tre minutter, og dermed nåede DSB målet for kundepunktlighed, der er netop 83,4 procent. Det er dog et fald i forhold til januar, hvor kundepunktligheden var 86,4 procent. Og det kunne være gået bedre, medgiver Tony Bispeskov, informationschef i DSB:

Svendborg/Odense: DSB nåede nøjagtig i mål med kundepunktligheden på Svendborg-banen i februar. Kundepunktligheden er et udtryk for, hvor mange passagerer der kommer frem til tiden, og et tog regnes som forsinket, hvis det ankommer mere end 2,59 minutter efter køreplanen.

"Uden for DSB's ansvar og indflydelse"

Særligt i myldretidstrafikken har Svendborg-banen været udfordret. I januar nåede kun 78,2 procent af passagererne mellem klokken 6.00 og 9.00 frem til tiden, og det tal drattede i februar til 67,9 procent.

Endnu større var faldet i kundepunktligheden i eftermiddagens myldretid mellem klokkken 15 og 18. Her nåede DSB i januar 86,7 procent, altså et pænt stykke over målet, men så gik det galt i februar, hvor kun 72,5 procent nåede frem til tiden.

DSB skal også leve op til et mål for operatørpunktlighed - det er et tal for den del af trafikken, som DSB alene har ansvaret for - og her ser det en del bedre ud. På Svendborg-banen lå operatørpunktligheden i februar på 95 procent, og DSB kan dermed glæde sig over at ligge over målet på 94,3 procent.

Forskellen mellem operatørpunktligheden og kundepunktligheden illustrerer, at "langt de fleste årsager til forsinkelser ligger uden for DSB's ansvar og indflydelse", konkluderer DSB.