Svendborg: Vanvittig kørsel på offroader endte galt

En 46-årig mand fra Langeland endte på Odense Universitetshospital efter en voldsom køretur på en offroader-motorcykel tidligt søndag aften.

Han kom ved 18.30-tiden kørende ad Dronningemaen og videre af Viebæltet i Svendborg i alt for høj fart, da han mistede herredømmet over offroaderen og ramte ind i fortovet og senere en mur.

Han havde en 34-årig svendborgenser med som passager bagpå, men hvor den 34-årige slap uskadt, fik den 46-årige langelænder en form for brud på brystkassen. Han meldes uden for livsfare og slipper muligvis fra vanvidskørslen med brækkede eller trykkede ribben,

Han slipper til gengæld ikke for et større efterspil, da hans hasarderede kørsel nærmest var en ophobning af ulovligheder: Ud over at køre alt for hurtigt, var offroaderen ikke indregistreret, hvilket også gør det ulovligt at medtage en passager. Den 46-årige langelænder havde heller ikke kørekort, og oven i det kommer, at han er mistænkt for at have været påvirket af spiritus og/eller euforiserende stoffer, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.