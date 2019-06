Svendborg Sygehus går forrest i kampen mod livmoderhalskræft

- Danmark er et af de lande, hvor flest kvinder får konstateret livmoderhalskræft sammenlignet med de lande, vi ellers sammenligner os med, og vi ved simpelthen ikke hvorfor, siger hun og giver udtryk for, at med den mere fokuserede indsats, håber man at kunne knække kurven. Hun fortæller, at der er grund til håb, for sammenlignet med andre lande har fokus på udredning og behandling af denne kræftsygdom hidtil ikke været nær så systematiseret i Danmark, men det skulle det gerne blive nu.

Nyt grej

Sammenlingen af indsatsen mod livmoderhalskræft på Fyn til Svendborg Sygehus trådte i kraft i maj, og den 6. juni rullede der nyt grej ind på Obstetrisk Ambulatorium i Svendborg; tre topmoderne kolposkoper, hvormed man kan tilbyde den mest moderne teknologi til udredning af patienter med forandringer på livmoderhalsen.

Tidligere har patienter på Fyn kunnet få foretaget undersøgelserne i eksempelvis Odense, men selvom patienter fra eksempelvis Bogense nu har fået væsentligt længere til undersøgelse, er det ikke noget, som Lone Kjeld Petersen har hørt brok over.

- Nej, der er faktisk ikke nogen, der har sagt, at de syntes, der var langt at køre. Det hænger måske også sammen med, at vores patientgruppe er i den yngre ende, hvorfor de er ret mobile. Så det er dejligt. Vores sekretærer har heller hørt, at det skulle have generet nogen af vores patienter, at nogle af dem skal køre lidt længere, siger hun.

Hun fortæller, at et led i optimeringen i kampen mod livmoderhalskræft på Fyn desuden er at sikre, at de fire dedikerede sygeplejersker til opgaven er kvinder. Det kan få flere kvinder til at tage turen til udredning og behandling, fordi nogle kvinder kan være tilbageholdende, hvis det er mandligt personale, der varetager opgaven.

- Og så kan vi håbe, at endnu flere danske kvinder i fremtiden vil tage imod den frivillige test for celleforandringer, som alle kvinder inviteres til hvert tredje år. Det kan også være med til at reducere andelen af kvinder med livmoderhalskræft, siger hun og lader forstå, at ligesom med så mange andre typer kræft, er det også med livmoderhalskræft et spørgsmål om at opdage sygdommen i tide, så man kan starte behandling så hurtigt så muligt.