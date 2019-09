Svendborg Kulturhus og teater forvandles til stor e-sports-arena

Svendborg: Lørdag den 14. september kl. 10-18 er Kulturhus Svendborg - Borgerforeningen og Svendborg Teater rammerne om et e-sport arrangement, hvorfor begge steder udstyres med et væld af computere, computerskærme og massevis af ledninger og kabler. Målsætningen for arrangementet er også at skubbe til de mange fordomme om e-sport.

- I løbet af dagen afholdes der en turnering for hold i det populære spil CS:GO og en individuel turnering i fodboldspillet, FIFA19. I Svendborg Teater vil der være mulighed for at prøve kræfter imod FortNite-spillerne: Vercinger og FunDuck. De er begge kendte i e-sport-miljøet og de følges af mange unge, når de livestreamer deres spil på YouTube og kommenterer deres spil undervejs, fortæller eventmedarbejder i Kulturhus Svendborg, Nanna Båstrup i en pressemeddelelse.

Arrangementet får deltagelse af Sydfyns lokale e-sport-foreninger, som naturligvis gerne vil fortælle om e-sporten.