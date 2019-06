Svendborg Jazzfestival: Unge og ældre jazzede i varmen

Fakta

Jazz opstod i den farvede befolkningsgruppe i det sydlige USA i slutningen af 1800-tallet. Stilarten har siden udviklet sig i mange retninger og i undergenrer så forskellige, at det næsten ikke er til at tro, at de alle går under betegnelsen "jazz". Disse undergenrer eksisterer i dag side om side i musikmiljøer verden over. Mange daterer fødslen af jazz til omkring år 1900 og fødestedet til New Orleans på den amerikanske sydøstkyst, som var kendt for sit sprudlende kulturliv og en broget sammensætning af racer og kulturer. I denne kulturelle smeltedigel opstod jazzmusik i sin tidligste form: New Orleans-jazz. Denne nye musik blev til som en slags sammenstød mellem "sort" afroamerikansk musik og "hvid" musik med rod i ragtime, march og den europæiske klassiske musiktradition.Kilde: Musikpedia.dk.