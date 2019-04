Svendborg Gymnasium fyrer lærere

Tirsdag fik godt en håndfuld lærere på Svendborg Gymnasium et opsigelsesvarsel, og i slutningen af april bliver de endelige opsigelser sendt ud til de berørte medarbejdere.

Svendborg: En god håndfuld lærere på Svendborg Gymnasium fik tirsdag et opsigelsesvarsel; altså et varsel om, at man agter at fyre dem. Rektor på gymnasiet, Jesper Vildbrad, vil ikke oplyse, hvor mange lærere, der har fået et opsigelsesvarsel, og samme melding kommer fra tillidsrepræsentant, Jannie Wilsted. I begyndelsen af marts forudså hun, at 7 til 10 medarbejdere ville blive fyret. - Men helt så galt er det ikke gået. Det er færre end det. En god håndfuld, siger hun.

Kort fortalt Svendborg Gymnasium skal spare, og derfor har godt en håndfuld lærere tirsdag fået et opsigelsesvarsel.Årsagen til at skolen skal reducere i lærerstaben er, at skolens elevtal til næste år falder med cirka 100 elever fra nuværende 1150. Det betyder, at skolen går glip af fire millioner kroner årligt de næste to år, da skolen bliver betalt pr. elev.



Gymnasiets rektor, Jesper Vildbrad peger samtidig på, at kravet om besparelser på to procent årligt - omprioriteringsbidraget - også er med til at presse skolens økonomi.



Den 23. april er den igangværende partshøring i forbindelse med opsigelsesvarslerne slut, og derefter sendes de endelige opsigelser ud til de berørte medarbejdere.



Der er cirka 125 ansatte på Svendborg Gymnasium, hvoraf cirka 100 af de ansatte er lærere.

Partshøring Efter de berørte medarbejdere har modtaget deres opsigelsesvarsel, er der partshøring frem til den 23. april, hvorefter de endelige opsigelser vil blive sendt ud. - Og det ryger automatisk til GL (gymnasielærernes fagforening red.), og så er det formelt dem, der forhandler aftrædelsen med mig som mellemmand, fortæller Jannie Wilsted. Hun kan berette om dårlig stemning på gymnasiet. - Det rammer jo nogle mennesker, så det er en enormt ubehagelig situation både for skolen og især for dem, der bliver ramt. Stemningen her er selvfølgelig trykket, det er klart. Nu er hele lærerkollegiet jo så ikke nervøse mere, men nu er man selvfølgelig trykket over, at der er nogle gode kollegaer, man skal sige farvel til. Man synes jo bare, at hele situationen er rigtig dårlig, siger hun. - Nu skal jeg jo støtte og rådgive mine kolleger, så godt jeg kan, og så er vores fagforening jo også med inde over.

Færre gymnasieelever Ifølge rektor Jesper Vildbrad er søgningen til gymnasiet væsentligt lavere i år, end man har været vant til de seneste år, og det betyder, at hvor der i år er 1150 elever, vil man til næste år have 100 elever færre. Og det er ikke uvæsentligt eftersom skolen bliver betalt pr. elev. - I 2020 koster det os fire millioner kroner, og det samme gør sig gældende i 2021, siger Jesper Vildbrad. Årsagen til, at færre elever har søgt ind på gymnasiet er ifølge Vildbrad, blandt andet at flere elever i folkeskolen i år har valgt at tage 10. klasse med. Samtidig er årgangene generelt mindre, end de har været de forgangne år, og desuden er der indført et karakterkrav, hvad der også kan være en af årsagerne til, at færre har søgt ind på gymnasiet i år. - Det kombineret med omprioriteringsbidraget spiller en stor rolle for vores økonomi. Det er jo ingen hemmelighed at vi årligt skal spare to procent, og den tilpasningsplan har vi nu kørt igennem, og der har vi jo skullet spare 10 millioner kroner på fire år. Og den har jo også ramt lærerne. Den besparelse betyder, at budgettet nu er faldet fra 100 millioner kroner til 90 millioner kroner. Så den del har også været med til at præge billedet, siger han.