Festivalen Svendborg Graphic var en succes, konstaterer festivalleder Asbjørn Rune Bourgeat. Nu skal festivalen holdes hvert år og være med at skabe liv og opmærksomhed i Svendborg i de kolde måneder.

Svendborg: De nostalgiske spillemaskiner er pakket væk sammen med tegneserierne, og animatorerne er taget hjem. Svendborg Graphic er slut for i år, og festivalleder Asbjørn Rune Bourgeat kan gøre status:

- Vi er rigtig glade og tilfredse. Der begynder at tegne sig et billede af, at vi har haft lige så mange besøgende som sidst. Og der var der 8000-8500 igennem døren.

Med sidst mener han 2017.

- Vi var kommet lidt ud af folks bevidsthed i og med, at vi havde sprunget et år over, fortæller Asbjørn Rune Bourgeat.

Det vil dog ikke ske igen. Svendborg Graphics vil fremover være en tradition, som interesserede kan varme sig på hver vinter, fastslår festivallederen.

- Svendborg er et super lækkert område, hvor der er mange tilbud at vælge imellem om sommeren. Men om vinteren er der ikke så mange. Der kan festivalen noget i forholdet til byen, ligesom paraden kunne det. Vi vil gerne have opmærksomhed hele året, lyder det fra Asbjørn Rune Bourgeat.