Svendborg Graphic: Dengang far spillede computer

Animationsfestivalen Svendborg Graphic er i fuld gang. I det gamle tinghus kan man både tage tilbage i den virtuelle fortid og tage et kig ind i fremtiden.

Svendborg: De er der alle sammen. Alle de gamle konsoller og spil fra dengang far spillede computer i ungdomsklubben, på grillbaren eller på drengeværelset: Commodore 64, Nintendo, Atari og Amiga 500.

- Det er sygt grineren, siger Maja Petersen fra 7.b på Tåsingeskolen, da hun fører Super Mario rundt i svingene på en racerbane med en grafik, der ligner udtværet leverpostej.

Maja Petersen og hendes klassekammerater er rykket ind i det gamle tinghus og er gået ind ad døren med skiltet "Retro Gaming", og her hygger Lukas Kopp sig også. Han bruger til dagligt time efter time i selskab med de nyeste spil som Fortnite, Call of Duty og GTA, men han hygger sig også med et kung fu-spil fra 1987. Sådan da.

- Det bliver lidt kedeligt i længden, for det er meget det samme, der går igen og igen. Men det er utroligt at tænke på, hvordan teknologien har udviklet sig fra dengang til i dag. Det er ret vildt, siger Lukas Kopp, der dog ikke kan forstå, at han hele tiden taber nævefighten på skærmen til klassekammeraten Sofie Søes.

- Det er fordi, jeg trykkede hurtigere end dig, griner Sofie Søes og trykker den enlige knap på kontrolleren i bund i rekordfart.