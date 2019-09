Svendborg Bibliotek er klar med stort bogsalg

Svendborg: Der kommer hele tiden nyt på hylderne på Svendborg Bibliotek. Derfor skal der af og til ryddes op, så slidte bøger og materialer kan vige pladsen for friske forsyninger.

Over to dage i september slår biblioteket dørene op for et stort udsalg i villaen "Svinget" lige overfor bibliotekets hovedindgang. Der vil være salg af romaner, krimier, spændings- og fagbøger. Der er også udvalgte boxsæt imellem.

Nogen Svendborgborgere vil måske stadig huske det legendariske musikudsalg i starten af halvfemserne, hvor folk stod i kø langt ud på Viebæltet fra tidligt om morgenen, da biblioteket solgte ud af de gamle vinyler for at gøre plads til de moderne cd'er. Biblioteket forventer, at dette års efterårsudsalg vil kunne fange svendborgensernes interesse i en grad, der kan sammenlignes med dengang.

Bogudsalget er åbent i biblioteket åbningstid torsdag 12. september kl. 8-18 og fredag 13. september kl. 8-17.