Svendborg: Bedre trivsel i hårdt kritiseret familieafdeling

Svendborg: Det går fremad, men der er stadig et godt stykke til målstregen.

Sådan lyder meldingen fra både Svendborg Kommunes direktør for børn- og ungeområdet, Claus Sørensen, og tillidsrepræsentant i Familieafdelingen, Anne-Marie Jakobsen, efter at netop Familieafdelingen har fået lavet en trivselsmåling.

Det er en hårdt prøvet afdeling, der har været under lup.

En arbejdspladsvurdering i januar 2018 blotlagde en trivsel, der var helt i bund, og det var ledelsen, der blev skudt på.

Den var usynlig, uinteresseret i medarbejdernes ve og vel og mest af alt interesseret i at præsentere et skønmaleri udadtil, og konsekvensen var stress, sygemeldinger og generel mistrivsel - hvilket i sidste ende gik ud over børnene, hed det blandt andet i undersøgelsen.

Rapporten kom i kølvandet på, at Socialstyrelsens såkaldte Task Force var blevet sat ind.

Den har arbejdet på at analysere afdelingens styrker og udfordringer samt komme med anbefalinger til ændringer - og nu er der så lavet en frisk trivselsmåling, som der ifølge Claus Sørensen er grund til at glæde sig over.

- Målingen består af mange spørgsmål, og på stort set samtlige parametre er der en forbedring i forhold til i 2017. Så det er entydigt, at der er fremgang, og at pilen peger den rigtige vej, og det er jeg glad for, siger direktøren, der dog samtidig erkender, at der ikke er grundlag for at læne sig tilbage.

- Der er ingen grund til at skjule, at der er et stykke vej, inden vi er i mål. Vi er i gang med en stor og krævende proces, som blev sat i gang for et år siden, og der vil være bump på vejen, siger Claus Sørensen.

Dele af ledelsen i Familieafdelingen er skiftet ud undervejs, men Claus Sørensen vil ikke sige, at det er det, der haft effekt.

- Jeg synes ikke, at jeg vil give nogen karakterer. Men jeg vil sige, at både ledelse og medarbejdere arbejder hårdt på at forbedre tingene, og jeg både håber og tror på, at vi fortsat kan få pilen til at pege den rigtige vej, siger direktøren, der oplyser, at det blandt andet er lykkedes at nedbringe sagsbunkerne, så hver sagsbehandler i gennemsnit har 25 sager. Hvilket er i tråd med anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening og har taget noget af trykket af medarbejderne.

Claus Sørensen sætter også ord på, hvad det endegyldige mål er.

- Det er, at vi kan holde økonomien og samtidig have et fagligt og arbejdsmæssigt højt niveau. Men det tager tid - et par år eller tre, vil jeg forvente, siger Claus Sørensen.