Sundhedsreform: Intet nyt for Svendborg Sygehus og sygeplejerskeuddannelsen

Både Svendborg Sygehus og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er på forkant med reformen. På sygehuset er man allerede i gang med at blive et specialsygehus, og sygeplejerskeuddannelsen optager allerede fra i år 20 flere studerende.

Svendborg: Man kan godt være så kontant at kalde den sundhedsreform, som regeringen præsenterede onsdag, for gammel vin på nye flasker.

I hvert fald når det gælder Svendborg Sygehus.

Spørger man Peder Jest, der er lægelig direktør på Odense Universitetshospital, som Svendborg Sygehus hører under, er man allerede i gang med meget af det, reformen indeholder af målsætninger på sundhedsområdet.

Blandt andet er det ambitionen, at der skal være 500.000 færre ambulante besøg på landets sygehuse. På den front er Svendborg Sygehus allerede langt, forklarer Peder Jest.

- Der er slet ikke noget nyt for os i den proces, for i økonomiaftalen allerede for i år indgår, at vi skal nedsætte antallet af ambulante fremmøder, vi skal flytte flere patienter ud til almen praksis, vi skal se på KOL- og diabetesområdet, vi skal se flere virtuelle kontakter, flere patienter skal have mulighed for bare at være med på deres mobile enheder, og vi skal have færre genindlæggelser. Alle de felter er vi i fuld gang med, vi måler på dem, og hver afdeling får besked hver morgen om hvor mange genindlæggelser, de har haft. Så for os er der ikke noget nyt i det. Den trend fortsætter vi, siger Peder Jest.

Som en del af aftalen om at bygge det nye supersygehus i Odense blev det i sin tid besluttet, at Svendborg Sygehus skulle gøres til et specialsygehus, og at akutfunktionerne - Fælles Akutmodtagelse (FAM) og fødeafdelingen - skulle nedlægges i Svendborg, når det nye OUH i Odense er færdigt.

Arbejdet hen imod et specialsygehus i Svendborg er man allerede nået langt med, og det falder fint i tråd med sundhedsreformen, mener Peder Jest.

- Som statsministeren selv sagde i går (onsdag, red.), ligger Svendborg Sygehus, hvor Svendborg Sygehus ligger, og det skal fortsætte den udvikling, det er i gang med, så det er åbenbart regeringens holdning, og vi har en forventning om, at vi fortsætter udviklingen hen imod, at vi skal være et specialsygehus med nogle særlige specialområder, som vi opretholder og udvikler, siger han.

På Svendborg Sygehus vil man fremover kunne finde en døgnåben skadeklinik, en akutmodtagelse for akutte medicinske patienter, ekspertise inden for tyktarmskræft både operativt og behandlingsmæssigt, akutte operationer af hoftebrud, en bred vifte af ambulantkirurgi, et demenscenter for hele Fyn, neurorehabilitering, en stor medicinsk afdeling med fem medicinske specialer, en geriatrisk afdeling, øre-, næse-, hals-ekspertise, en afdeling for høretest, et intensivafsnit med narkosepersonale, et laboratorium og et røntgenafsnit lige som man fortsat vil kunne få lavet hjerte-, CT- og MR-scanninger.