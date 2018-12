Strukturændringer, nyt udkaldssystem og knasttør sommer: Brandfolk så tilbage på begivenhedsrigt år

Der blev sagt en ekstra stor tak for indsatsen til brandfolkene til Falcks nytårsparole i Svendborg mandag formiddag. Her blev der kigget tilbage på et år, som på mange måder var udover det sædvanlige.

Til nytårsparolen erkendte områdeleder i Falck, Carsten Wolf Larsen, da også tydeligt, at det på mange måder har været et begivenhedsrigt og udfordrende år for alle.

De har været vidner til et Falck med økonomiske udfordringer, og som skulle igennem store omstruktureringer. Dernæst indkørslen af et nyt udkaldssystem. Og oven i det fik de overordentlig tør og varm sommer, som gav en hel del ekstra arbejde for store dele af mandskabet.

- Alle har bidraget, og det er noget, de skal have tak for. Det samme skal deres arbejdsgiver og ikke mindst familier, som "låner" dem ud, siger områdelederen, der kunne fortælle, at 2018 har budt på 271 udrykninger fra stationen i Svendborg.

Carsten Wolf Larsen har været i faget siden 1995, og direkte adspurgt mindes han ikke at have oplevet noget lignende før.

Flere ledere

Det var ikke kun de mange brandslukninger i sommermånederne, som fik lov til at fylde til nytårsparolen. For i kulisserne hos Falck er der i årets løb også sket en del, som har haft betydning for beredskabsfolkene.

Også det påtalte Carsten Wolf Larsen i sin tale.

- Vi har talt meget om et Falck i problemer. Vi har været og er udfordret finansielt og organisatorisk. Det er vi ved at få styr på, sagde han og uddybede over for avisen:

- Det har været et år, hvor man har kigget meget på økonomi og man er ved at tilpasse forretningen. Det betyder, at der er områder, som man har sagt farvel til, og andre, som er ved at blive tilpasset. Og det kan mærkes, siger han.

- Vi har også ændret den måde, vi driver ledelse på. Hvor man i lang tid har organiseret sig sådan, at man har lagt meget ledelse ud på deltidsmandskabet, går vi nu den anden vej. Det betyder, at vi fremadrettet styrker fuldtidsledelsen og går fra at være en fuldtidsansat leder på Fyn i branddelen til at være tre her efter nytår.

Og noget tyder på, at de penge umiddelbart er givet godt ud. For ifølge Carsten Wolf Larsen bliver 2019 også et år med flere udfordringer for ledelsen.

- Vi skal for eksempel ud at se på, hvordan vi gør en række ting anderledes. Blandt andet fordi vi går ind i en tid, hvor det kan blive sværere at skaffe deltidsbrandfolk, og hvor de brandfolk, vi har, ikke nødvendigvis har mulighed for at løbe fra deres arbejde i tilfælde af brand i samme udstrækning som tidligere. Så vi skal se på, hvordan vi drifter og gør tingene fremadrettet på en måde, som sikrer, at vi har det mandskab, som skal til, siger han.