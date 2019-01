Strandgrund i problemer: Færgehækbølge ved højvande skabte ødelæggelser i have

Et langt hegn er væltet og store bunker af tang er skyllet langt op i forhaven hos Helle Nielsen, der bor ned til Svendborgsund. Årsagen er en hækbølge fra en af Ærøfærgerne, der sejlede gennem sundet, mens vandet stod højt i sidste uge.

Svendborg: I Helle Nielsens have står en stor granitskulptur, der hedder Bølgen. Den holder hun meget af. Og den ved man, hvor man har. De rigtige bølger, der ruller ind fra Svendborgsund for foden af hendes have, kan man som regel også stole på. Men ikke den, der ramte kysten langs Rantzausminde om aftenen onsdag 2. januar - dagen, hvor et kraftigt højvande trængte sig ind på det sydfynske. Dens efterladenskaber så Helle Nielsen morgenen efter, da hun kiggede ned mod sin badebro fra soveværelsesvinduet. - Jeg tænkte: "Det kan ikke passe". Jeg lukkede øjnene igen og lukkede dem op. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at hegn og det hele kunne været væltet, siger hun ugen derpå. Udsigten til realiteterne var et væltet hegn og voldsomme mængder tang, der dækkede stranden langs den 60 meter brede strandgrund og en god del af foden af den stejle have. Og det var ikke så svært at regne ud, hvad der var sket. Ærøfærgen havde været forbi, mens vandet stadig stod højt. - Vandstanden steg og toppede klokken 15 om eftermiddagen her i Svendborg i onsdags. Ved solnedgang var det allerede ved at falde. Da var vandet helt stille. Hegnet stod og det hele stod. Og der var ingen tang eller noget, siger hun og forklarer videre. - En bølge bryder jo, når den når lavt vand, og bølgerne, der kommer fra Ærøfærgerne, bryder normalt ude for enden af badebroen. Og den bølge, som vi naboer her har døbt tsunamien, bryder sådan set normalt, men nu havde vi jo forhøjet vandstand, så den bryder herinde tæt på land i alt det tang, som så med kolossal kraft vælter det her hegn, siger hun. Hegnet bestående af hegnspæle og trådnet støbt ned i et bolværk af beton og sten har stået langs stranden på grunden i 50 år. Og alt har det holdt til. Men det har heller ikke tidligere været udsat for, hvad det blev budt onsdag aften i sidste uge. - Vandet kommer jo aldrig så højt op. Vi har ikke haft så høj vandstand siden 2006, og i 2006 toppede vandet om natten, hvor der jo ingen færger sejler, siger Helle Nielsen.

Helle Nielsens hegn blev væltet og den nederste del af haven nærmest druknede i tang, da der i sidste uge var forhøjet vandstand og samtidig kom en ærøfærge forbi. Foto: Katrine Becher Damkjær

Kaptajnen bestemmer farten Henning Lerche har bygget broer langs Svendborgsund i en menneskealder. Han har blandt andet bygget Helle Nielsens badebro. Og han tøver ikke med at pege på Ærøfærgerne som årsag til kaosset i Helle Nielsens have. - Der er slet ingen tvivl om det. Det er Ærøfærgen, der har lavet det. Efterårstangen har jo løsnet sig og ligger på kysten ved normal vandstand. Så stiger vandet og tanget er tørt. Så løfter det sig og flyver med op og lægger sig stille og roligt. Og når vi har højvande i Svendborgsund, er det altid stille vejr. Det er ikke højvande i stormvejr fra sydvest, der kan lave det der. Det er Ærøfærgerne, der laver det der, siger han og påpeger, som han også har gjort det tidligere, at færgerne ikke kun skaber problemer ved ekstreme højvande som det i sidste uge. Problemer, der kan løses ved lavere fart i den indre del af Svendborgsund. - Ville de bare lige tage de der par knob af den og gå ned på syv-otte knob gennem Svendborgsund, ville vi ikke have de problemer, som vi har hele kyststrækningen ned med tilsanding og udskylning af folks bolværker og kanter. Hækbølgerne gnaver sig ind i kysten alle steder og laver underminering på de stensætninger, folk har stående. Der er virkelig ballade med det. Og jeg bliver spurgt ustandseligt, hvad vi kan gøre ved det, siger han. Præcist hvor hurtigt færgen, der lavede den ødelæggende hækbælge i sidste uge, sejlede, kan Keld Møller, der er administrerende direktør for Ærøfærgerne, ikke sige. Det er de enkelte kaptajner, der ud fra strøm- og vindforhold tager stilling til det. Og der er ingen faste procedurer for at sænke farten ved højvande. - Vi ved jo godt, at der er nogle grunde ned til Svendborgsund, som allerede er oversvømmet, når vi når op på de her vandhøjder. Selv hvis vi bevægede os med vores minimumsfart, vil vi jo altid lave en bølge, og når vandet allerede er gået ind over grunden, kan det jo godt give problemer. Men vi prøver at tage den lidt mere med ro, når der er ekstreme forhold. Det har vi altid gjort. Men vi har ikke lavet nogen speciel procedure med at sejle ekstremt langsomt, fordi det er højvande, siger han.

Den nederste del af den 60 meter brede strandgrund er fyldt med et tykt lag tang. Foto: Katrine Becher Damkjær

Besværlig oprydning Efter en uge med et tykt lang tang i haven føler Helle Nielsen sig noget frustreret og rådvild. Hun er 83 år. - Det er derfor, det er uoverkommeligt at flytte så meget, siger hun og har i første omgang ét ønske. - Det er, at færgen skulle sætte farten ned. Helst til daglig, men i hvert fald ved højvande, siger hun. Et ønske er det også at få ryddet op efter hækbølgen. Men det lader sig ikke sådan lige opfylde. Hegnet, der er støbt ned i bolværket af beton, er hverken til at pille ned eller bygge op igen, og de enorme mængder af tang vil skulle fragtes væk med maskiner, men de kan ikke køre på den stejle strandgrund. Så i første omgang sætter hun sin lid til lave vandstande. Og hjælp fra familiens yngre medlemmer.

Hegnet, der væltede i sidste uge i Helle Nielsens have, består af pæle og trådnet støbt ned i et bolværk af cement og har stået i 50 år. Det gør det ikke mere, og det er svært at reparere på. Foto: Katrine Becher Damkjær