Stort mesterskab til Fyn: 150 undervandsjægere samles i Svendborg

Hotel Christiansminde skal være base, når Europas og Afrikas bedste undervandsjægere holder mesterskaber i september. På hotellet er håbet, at arrangementet kan få folk til at få øje på hotellets kvaliteter inden for dykning, løb og cykling.

Svendborg: Hotel Christiansminde skal være base for et sportsarrangement af de større til september. Dansk Sportsdykker Forbund skal nemlig være vært ved de 32. Euro Afrikanske mesterskaber i disciplinen undervandsjagt, og mens der skal harpuneres fisk ved Sprogø, Langeland og Nyborg, er det Svendborg-hotellet, der skal huse de omkring 150 deltagere. Og selv om mesterskaberne ikke har tradition for at rydde tv-kanalernes sendeflader, er der alligevel glæde på hotellet ved vandkanten. - Vi gør en del ud af det med aktiv ferie og har jo vores outdoorcenter, så vi synes selv, vi har rammerne. Så vi har siden sænkningen af færgen Ærøsund i 2014 forsøgt at etablere dykkerophold her. Det er ikke rigtigt lykkedes, og derfor er det spændende, at vi har fået det her arrangement. Vi ser det lidt som markedsføring, siger Hotel Christiansmindes salgschef, Carsten Nielsen. Han fortæller også, at hotellet har en god ven i Nicolai Ilcus, som ejer Nicus Nature i Vindebyøre, hvor han blandt andet sælger kajakker og friluftsudstyr. - Han er ivrig undervandsjæger og ringede en dag og spurgte, om vi var interesserede i det her arrangement. Det sagde vi ja til, og det var så ham, der forbandt de to parter. Det er vi glade for, og vi håber, at det kan hjælpe os med at få fat i folk, som ellers ikke ville få øje på os, siger han.

Undervandsjagt handler jo om at tage en harpun på nakken, gå ud i vandet, holde vejret, finde en fisk og skyde den. Jesper Risløv, Dansk Sportsdykker Forbunds formand

Nu også for kvinder Der er flere ting, der gør mesterskaberne anderledes, end de plejer at være. Det er kun anden gang, Nordeuropa lægger vand til mesterskaberne, og ifølge Dansk Sportsdykker Forbunds formand, Jesper Risløv, er det ikke det eneste bemærkelsesværdige. - Undervandsjagt handler jo om at tage en harpun på nakken, gå ud i vandet, holde vejret, finde en fisk og skyde den. Det har været en meget mandsdomineret sport, men det spændende er, at der denne gang også bliver holdt et mesterskab for kvinder. Det har der aldrig været før, siger han. Egentlig var Norge udpeget som vært for mesterskaberne, men takkede nej. - De mente ikke, de havde dygtige atleter nok. Men vi har ganske dygtige atleter i Danmark, siger Jesper Risløv. Der blev derfor indledt, hvad Dansk Sportsdykker Forbund på sin hjemmeside kalder "et kæmpe benarbejde", for at komme i betragtning, hvilket lykkedes, og Jesper Risløv fortæller ydermere, at det ikke er tilfældigt, at forbundet har valgt Syd- og Østfyn som stedet, hvor Afrikas og Europas bedste jægere skal findes. - Det er et af de områder, hvor vi har gode erfaringer. Tilgangsvejene til vandet er gode, der er rev, og der er altid fisk at fange, siger formanden. Arrangementet bliver holdt fra 4. til 9. september, og så er det i øvrigt værd at nævne, at udøverne dykker uden iltflaske - men ifølge Jesper Risløv ikke desto mindre er i stand til at finde jage på helt ned til 15 meters dybde.