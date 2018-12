Står det til direktøren i Fischer Ejendomme, Christian Fischer, står der allerede om seks år 180 senior- og familieboliger klar til indflytning i et nyt boligområde i Tved. Svendborgs politikere og direktøren skal dog lige blive enige om rammerne først - og der er en del kanter, der skal slibes til.

Svendborg: I 2010 købte ejendomsselskabet Fischer Ejendomme en grund i Tved - den ligger med Ørbækvej på den ene side og grænser op til Tved på den anden side - og planen er ifølge direktøren i Fischer Ejendomme, Christian Fischer, at bygge 180 lejeboliger til familier og seniorer i løbet af de næste seks år. Det er i hvert fald, hvad han har præsenteret Teknik- og Erhvervsudvalget for i en ansøgning om at sætte gang i projektet. Men allerede nu står det klart, at der er en del hjørner, der skal files til, hvis kommunen og Fischer Ejendomme skal blive enige om, hvordan området skal tage sig ud. Grunden, som Fischer Ejendomme ejer i Tved, er i kommuneplanen i øjeblikket udlagt til 60 fritliggende én-bolighuse, mens Fischer Ejendomme gerne vil bygge noget, der mere minder om rækkehuse i både ét plan og to plan med en højde på op mod 8,5 meter. Derudover ser Christian Fischer helst, at vejen ind til området skal gå fra grundens sydøstlige hjørne, hvor Karen Skrams vej møder Walkendorffsvej, mens kommunen har foreslået, at adgangsvejen skal være fra Ørbækvej. På seneste møde i Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede politikerne, at man vil påbegynde dialog med Fischer Ejendomme med afsæt i, at man kan lave en lokalplan med mulighed for maksimalt 60 boliger i den sydlige del af området, mens man hvad angår adgangen til området besluttede at afsøge mulighederne for alternativer. Og selvom den beslutning ikke er, hvad Christian Fischer havde drømt om, skal beslutningen ifølge udvalgsformand, Flemming Madsen (S) ikke ses som en afvisning. - Hvis vi skulle tage stilling alene på baggrund af det, Fischer Ejendomme har lagt frem, så var det blevet et blankt nej. Men det synes vi jo ikke, at der var nogen grund til. Så kunne vi lige så godt starte med at sige: Kan vi ikke finde et eller andet, vi kan blive enige om. Så det er et oplæg til dialog.

Stort byggeprojekt i Svendborg Fischer Ejendomme vil gerne opføre 180 familie- og seniorlejeboliger på en grund i Tved.Foreløbig har politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg sagt, at man er villig til at arbejde videre med en mulighed for at bygge 60 boliger på den sydlige del af Fischer Ejendommes grund i Tved.



Nu fortsætter dialogen mellem Fischer Ejendomme og Svendborg Kommune for om muligt at blive enige om en løsning.



Ifølge direktør i Fischer Ejendomme vil man kunne have de 180 boliger klar inden for cirka seks år.



Fischer Ejendomme har i forvejen lejeboliger i Fredensborg, Greve, Ringsted, Gram og Viby Sjælland, foruden man er i gang med at stort projekt med 270 lejeboliger i Odense.

Illustration: Mikkel Damsgård Petersen

Klar til dialog Politikerne er altså åbne for dialog, selvom de i første omgang helst ikke ser flere end 60 boliger, hvad der er væsentligt færre, end det projekt Fischer Ejendomme gerne vil kaste sig ud i. Alligevel er Christian Fischer fortrøstningsfuld. - Jeg vil altid gerne indgå i dialog. Det afgørende for os er, at vi har en projektsikkerhed. Altså at vi har udsigt til, at vi kan gennemføre det fulde projekt, og så er det ok for os, hvis man gerne vil tage det i nogle etaper. Og det findes der jo også nogle muligheder for, hvis man laver en rammelokalplan for det fulde område, der kun fungerer som detaillokalplan for første delområde. Og så kan man lave nogle bestemmelser om, at når første område er udbygget, så kan man lave en lokalplan for delområde to og på den måde sørge for, at det helle ikke bliver bygget med det samme, siger Christian Fischer. Derudover skal han og kommunen også blive enige om vejbetjeningen. Udfordringen er, hvis adgangen til grunden skal etableres fra Ørbækvej, at der enten skal etableres en rundkørsel eller trafikregulering, og det vil Fischer Ejendomme helst ikke finansiere. - Den del skal kommunen håndtere, for det er afgørende for, om vi kan finde økonomi i projektet, og derfor er det afgørende, at vi får det afklaret, siger han.

Gang i Svendborg Fischer Ejendomme har i forvejen bygget udlejningsboliger i en række byer på Sjælland og er i gang med et projekt i Odense, som Christian Fischer regner med, at de kan begynde at bygge på i foråret. Grunden i Tved købte Fischer Ejendomme i 2010 og har faktisk allerede én gang forsøgt sig med at få lov af kommunen til at bygge på den, men dengang for år tilbage lykkedes det ikke at blive enige med kommunen om en lokalplan, som man i Fischer Ejendomme syntes levede op til det, man ønskede. Men nu prøver Christian Fischer altså til igen. Ikke mindst fordi Svendborg i hans øjne er et oplagt valg. - Altså, der sker simpelthen så meget nede omkring havneområdet i Svendborg, og de store planer gør, at det er en magnet. Og så har Svendborg altså bare en god størrelse. Den kommer lige i halen på Odense. For os er Svendborg klart mere interessant end eksempelvis Nyborg eller Faaborg, for det har også noget med størrelse at gøre. Vores koncept er jo ikke, at vi bygger fire eller otte huse, vi er oppe på en lidt større klinge med nogle større sammenhængende enheder, så når vi laver de her koncepter, så kræver det et lidt større befolkningsgrundlag, og det er næsten kun Odense og Svendborg, der kan tilvejebringe det på Fyn. Politikernes tøven med at give los og tænde det grønne lys for byggeprojektet lader ikke til at stoppe Christian Fischer. - Nu skal vi i dialog med kommunen, både med politikere og med forvaltningen og se, om vi kan slibe det til og blive enige og finde hinanden. Jeg mener godt, at vi kan imødekomme de bekymringer, som kommunen måtte have. Og så håber jeg, at kommunen kan kaste lidt lys over trafikløsningen, så vi kan finde en god løsning for projektet, siger han.