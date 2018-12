Tre lokale erhvervsfolk har kaldt til møde på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. De håber at finde opbakning til at redde den lukningsdømte Den Lille Avis.

- Men der er jo en grund til, at Mark & Storm Grafisk har opgivet at køre den videre, og det er omsætningen. Den skal hæves, så vi skal have et mersalg, og derfor vi skal debattere, hvordan vi får det, siger han.

- Vi ved, at avisen er populær, så vi har stukket hovederne sammen og besluttet at prøve, om der er lokal opbakning til at køre den videre. Ikke mindst fra annoncørerne, siger Stefan Harboe Andersen, der er uddannet grafiker og har en fortid på Lokalavisen i Svenborg.

Den Ringe-baserede ejer, Mark & Storm Grafisk, har ellers meddelt, at den 108 år gamle avis vil udkomme for sidste gang i uge 1 i 2019 , fordi annonceindtægterne de senere år har været faldende i en grad, så den ikke længere giver overskud.

Michael Grube Andersen bor i Vester Skerninge og ejer enkeltmandsvirksomheden Idé & Marketing Michael Grube Andersen.Han er desuden formand for Vester Skerninge Tennisklub og medlem af Forum 5762. Stefan Harboe Andersen er ejer af virksomheden Harbograf, som har hjemme i Fremtidsfabrikken i Svendborg. Han er uddannet grafiker og har en fortid i dels Svendborg Tryk, dels Lokalavisen. Også han bor i Vester Skerninge. Kristian Albertsen bor syd for Vester Skerninge og har en fortid i skiltebranchen. Han er ejer af Svendborg Serigrafi ApS, engrosvirksomheden Kalink ApS og Kalink Ejendomme ApS.

Fire ben

Umiddelbart er der, som gruppen ser det, fire ben at stå på.

Den ene er at få det lokale erhvervsliv til at annoncere mere, end det har gjort tidligere, samt at få nye annoncører ind i folden.

En form for sponsorordning er også en mulighed, ligesom det har været på tale at supplere indtægterne med frivillige abonnementsindbetalinger fra læserne.

Og så er den tekstmæssige del af det.

- Vi har masser herude, som både kan og vil skrive, og vi håber, at de vil dukke op på mødet og melde sig til for eksempel at være frivillige klummeskribenter, siger Stefan Harboe Andersen.

Hvad ejerskabet angår, er det meste åbent - men det er ikke ambitionen at få en storinvestor ind.

- Sådan en vil have både den ene og den anden del af kagen og vil måske sælge, hvis for eksempel Jysk Fynske Medier byder en million eller to. Og det gavner ikke området, siger han og oplyser, at han ser noget andet for sig.

- Foreningslivet lever i bedste velgående, og min kongstanke er, at hvis vi får lokalområdet med, så kan et eventuelt overskud gå til foreninger og så videre. Men det kommer der alt sammen mere om på mødet, siger Stefan Harboe Andersen.

Det er Gymnastikhøjskolens mødesal, der danner rammer om mødet, som bliver holdt mandag den 17. december klokken 19. Tilmelding skal ske til Michael Grube Andersen på telefon 4089 5511.