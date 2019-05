Han fortæller også, at Oure Efterskole-eleverne optrådte truende, begik hærværk og blandt andet smadrede en rude, og at de ydermere aktiverede en brandalarm med det resultat, at alle skolens 230 elever måtte forlade soveområderne, ligesom brandfolk fra Beredskab Fyn måtte rykke ud.

- Der var elever, der iført masker trængte ind i soveområderne og vækkede vores elever. Det er helt uanstændigt og langt over grænsen for, hvad der er acceptabelt, siger Michael Bjørn.

Omkring klokken et fik skolen på Højskolevej ved Vejstrup besøg af et større antal elever fra naboskolen Oure Efterskole, og en høflighedsvisit var der ikke tale om.

Oure/Vejstrup:

Elever hjemsendes

På Oure Efterskole erkender forstander Carsten Petersen, at der har været en episode, og han har sendt avisen en foreløbig redegørelse.

I den hedder det, at skolen er i gang med et opklarende arbejde, men at det allerede nu står klart, at en gruppe elever forlod deres huse ved midnatstid for at fejre overgangen fra skoletiden til eksamenstiden ved at spille musik på skolens område.

Det er i tråd med traditionerne, men det er det til gengæld ikke, at "rigtig mange af eleverne" efterfølgende løb til Vejstrup Efterskole. Og at en del af dem iført masker brændte romerlys af, begik hærvæk, trængte ind i skolens bygninger og værst af alt gjorde Vejstrup Efterskole-eleverne utrygge.

Det vil få konsekvenser.

Ifølge redegørelsen kommer alle, der har deltaget i handlingerne, til at stå til ansvar, ligesom det fremgår, at der er elever, der allerede er blevet indkredset som deltagere - og at de vil blive sendt hjem.

Endelig fremgår det, at Oure Efterskoles personale den pågældende nat kørte til Vejstrup Efterskole og tog hånd om situationen så hurtigt, som det var muligt, og at sagen er dybt beklagelig.

"Oure Efterskole sender hermed den inderligste undskyldning til elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Vejstrup Efterskole", hedder det i redegørelsen.