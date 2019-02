Stor udstilling på Valdemars Slot: H.C. Andersen møder nutiden i Riddersalen

- Det bliver print af H.C. Andersens rejsetegninger og så print af mine fortolkninger af dem. Vi laver nogle simple staffelier med mit print nederst og Andersens øverst, siger Lars Ravn, der desuden oplyser, at der også er fundet plads til nogle originale Ravn-malerier, hvoraf nogle er helt nye, mens andre har været udstillet på kunstnersammenslutningen Corners udstilling på Sophienholm nord for København.

Lars Ravn er kinesisk gift og bor det meste af året i Xiamen i det sydlige Kina, og han er på Sydfyn for at få detaljerne omkring udstillingen på plads.

Og når Valdemars Slot slår dørene til riddersalen op 8. juni, bliver der mulighed for at se, hvordan de to ting kan kombineres.

Lars Ravn er 59 år. Har været aktiv på den danske kunstscene siden 1980. Er billedkunstner og medlem af kunstnersammenslutningen Corner. Er såkaldt autodidakt og har aldrig gået på kunstskole. Er repræsenteret på Trapholt, Aros, Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Kastrupgårdsamlingen og Vejle Kunstmuseum. Har ud over flere arbejdslegater fra Statens Kunstfond modtaget Kai Nielsens Mindelegat, Ebbe Celinders Legat, Heerup Legatet, Silkeborg Legatet og HOF's Kulturpris.

H.C. Andersen lavede tegningen her på en rejse til Italien i 1834 og kaldte den "Oppe ved Klosteret oven for Amalfi". Tegningen hænger på Odense Bys Museer.

- Vi kan godt lide historien om, at vi nu, hvor familien er tilbage, igen tager imod kunstnere på Valdemars Slot. Og så rammer det lige ind i vores idé om at forny slottet, så vi også viser noget nyt og moderne frem, siger hun.

Kulturel dna

Alle H.C. Andersen-fortolkningerne er lavet i Kina, og det er fotokunstneren Claus Koefoed, der har lavet printene - i øvrigt på såkaldt bomuldspapir, fortæller Lars Ravn.

- Han sagde, at de var så gode, at de skulle udstilles, og han foreslog at henvende sig til alle de herregårde, som H.C. Andersen har besøgt, siger Lars Ravn, der godt kunne lide idéen.

- Mine forældre tog mig med på besøg på mange herregårde og slotte, da jeg var barn, så det er en del af min kulturelle dna. Og når de åbner for publikum, kan jeg kun støtte det varmt, siger han og oplyser, at han ikke finder idéen dårligere nu, hvor han er på besøg på Valdemars Slot.

- Jeg har lige besluttet, at jeg tager hjem og laver yderligere et eller to malerier til udstillingen. Stedet her inspirerer mig, siger han.

Udstillingen varer, til sæsonen på slottet slutter 31. august, hvorefter de værker, der ikke bliver solgt på Valdemars Slot, skal udstilles i Vejle.