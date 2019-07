Stor politiaktion på Tåsinge: Mulig bevæbnet mand har forskanset sig

Tåsinge: En større politiaktion er netop nu i gang på Bjerrebyvej på Tåsinge.

Her har en mand forskanset sig, og manden er formentlig i besiddelse af våben. Derfor er politiet massivt til stede.

Vagtchef Hans Jørgen Larsen oplyser, at politiet har fået en anmeldelse om, at manden har truet nogle personer i området. Anmeldelsen går også på, at manden er i besiddelse af våben, og derfor har politiet indrammet et større område omkring ejendommen på Bjerrebyvej lidt udenfor Bjerreby.

- Vi er ikke sikre på, om han stadig har våben, og om de er farlige, men vi tager ingen chancer, siger vagtchefen

- Vi er nu i gang med at se, om vi kan komme i kontakt med ham og få ham snakket ud, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Fyns Politi advarer på Twitter folk om at holde sig væk fra politiaktionen.

Fynsamtsavis.dk følger sagen