Stor ledelsesrokade: Grundlægger Ole Hjorth stopper som skoleleder på Skolerne i Oure

Gudme: Ole Hjorth har været med til at planlægge og skabe Skolerne i Oure. Nu forlader han ledelsen, som han har været en del af fra begyndelsen, hvor han både har været højskole- og efterskoleforstander og skoleleder.

Den nu 67-årige Ole Hjort har valgt at træde ud af skoleledelsen fra 1. august for i stedet at fortsætte som seniorkonsulent tilknyttet skoleledelsen, hvilket medfører en rokade på flere stillinger i ledelsen, forklares det i en pressemeddelelse.

Den nuværende viceforstander pa efterskolen, Mette Romer Søborg, udnævnes til ny forstander pa efterskolen.

Den plads overtager hun fra den nuværende efterskoleforstander, Carsten Petersen, som i stedet overtager skoleledelsesfunktioner med særligt henblik pa udviklingen af sporten, skolernes sommerkurser og de fysiske faciliteter.

Højskoleforstander Jasper Gramkow Mortensen overtager samtidig skoleledelsesfunktioner, der vedrører værdispørgsmal, netværksdannelse og branding af skolerne, oplyser skolerne i pressemeddelelsen.