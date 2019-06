Stor koroplevelse i vente: DR's vokalensemble gæster Sydfyn

Svendborg: En enestående musikalsk pilgrimsrejse, hvor publikumm bliver taget med og får oplevet toner fra middelalderen og frem til i dag.

Det er, hvad der er i vente, når DR's vokalensemble giver koncert i Vor Frue Kirke i Svendborg lørdag 22. juni fra klokken 16.00.

Og det er ikke et kor i den ordinære klasse, som besøger egnen. Ifølge pressemeddelelsen, som Vor Frue Kirke har sendt ud, er der tale om et af kontinentets bedste kor, som bliver ledet af chefdirigent Marcus Creed. Han har har sammensat et spændende program med "værker af kormusikkens tidligste mestre side om side med store komponister fra vor egen tid", som det hedder i pressemeddelelsen.

Billetter koster 100 kroner og kan købes via DR's hjemmeside eller i døren. /heng