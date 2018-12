Stor interesse for nedlagt kirke: Menighed går ikke nødvendigvis efter højeste bud

Svendborg: Der er stor interesse for at overtage den nedlagte baptistkirke i Pjentemøllestræde.

Det kunne Leif Damkjær fra baptistmenigheden konstaterede, da han fredag åbnede kuverterne efter et udbud. Han vil ikke fortælle, hvor mange bud, der er afgivet, og hvor høje budene har været, men han fortæller, at han er positivt overrasket.

- Der har været virkelig stor interesse for kirkebygningen, og der er efter min mening kommet overraskende mange bud. Jeg er forbavset over interessen, siger han.

Menighedsrådet og et lille kirkesalgsudvalg sætter sig sammen for at pege på en ny ejer, og der er lagt op til, at der skal træffes en afgørelse inden den 17. december. Leif Damkjær fortæller, at der er flere spændende ideer til en fremtidig anvendelse, og at netop anvendelsen vil spille en afgørende rolle ved udpegningen af en ny ejer.

- Normalt vil man gå efter det højeste bud, men vi har besluttet, at den fremtidige brug af kirken skal være afgørende. Menigheden, der nedlægges, har ikke gæld, men en formue, så vi har ikke noget speciel interesse i at sælge dyrt, siger Leif Damkjær.

Menighedens formue skal bruges til mission i andre baptistmenigheder eller i Baptistmenigheden i Danmark.