Stoppet flere gange uden kørekort: Nu får bilist konfiskeret sin bil

26-årig blev ved at køre uden kørekort. Det koster ham en bøde på 21.000 kroner plus hans bil.

Svendborg: En 26-årig svendborgenser er i Retten i Svendborg blevet dømt for i to tilfælde med tre dages mellemrum at køre i sin bil, selvom han ikke har kørekort.

Kørslen foregik i februar ad henholdsvis Tvedvej og Ørbækvej, hvor han begge gange blev standset af en patruljevogn.

Han blev ved samme lejlighed dømt for besiddelse af hash, som han var blevet sigtet for i april, da ordensmagten kom til stede i en baggård i Bagergade.

Den 26-årige var ikke selv til stede, da byretten forleden behandlede hans sag. Her tog dommeren med i betragtningen, at manden tidligere var dømt for lignende lovovertrædelser.

Dommen lød på en bøde på 21.000 kroner og konfiskation af bilen, som han i forvejen ikke måtte køre i. Der blev også konfiskeret en lille klump hash.